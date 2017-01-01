Медицинская информационная система: что это и как выбрать

Для того, чтобы провести информатизацию своего медицинского учреждения необходимо выбрать софт-платформу.

В последнее время все СМИ активно обсуждают реформу здравоохранения в Украине. Сегодня речь пойдет об одной из главных составляющих медреформы - E-Health. Это информатизация медицинских учреждений, главной целью которой является перевести их работу в информационный режим и отказаться от бумажных форм.

Для того, чтобы провести информатизацию своего медицинского учреждения необходимо выбрать софт-платформу, так называемую медицинскую информационную систему (МИС), что создаст единое медицинское информационное пространство в учреждении на всех уровнях его работы: от деятельности медсестры домногофункциональных медицинских операций.

В Украине есть несколько компаний-разработчиков МИС, которых принято считать лидерами внедрения систем. Мы пообщались с главным врачом Киевского городского детского диагностического центра Андреем Семиволосом, который одним из первых поддержал внедрение МИС в своем заведении и взял этот вопрос под свой личный контроль. На сегодня в Киевском диагностическом центре установлен продукт ЕМСiМЕД, который является одним из лидеров на этом рынке. Андрей Владимирович рассказал, по каким критериям нужно выбирать медицинскую информационную систему и как ее внедрять.

“На сегодняшний день я могу выделить 10 шагов внедрения МИС. Это не является инструкцией или дорожной картой, но это позволит врачам и госслужащим понять, что за чем должно следовать“, - подчеркнул Семиволос.

Исследование рынка

1. Вам нужно изучить Медицинские информационные системы (МИС), представленные на рынке. Так сказать, провести маркетинговое исследование. Для этого можно использовать любые источники информации: интернет, буклеты, советы коллег и тому подобное. Главная цель - это определить для себя предпочтения и недостатки тех или иных МИС (интерфейс и удобство, функционал, стоимость, условия и много разного, что вам станет известно в процессе изучения). Не следует принимать на веру все, что будут предлагать разработчики. Помните - ваша цель получить удобный во всех смыслах софт, а разработчиков - продать свой продукт. Время на этот шаг напрямую зависит от вашего вдохновения, способностей и желания.

Создайте удобный в управлении сайт

2. Создайте удобный в управлении сайт. Для начала достаточно даже одно-страничного сайта, который можно создать собственными силами. Это сократит время и сэкономит средства, поскольку разработчики сайтов никогда не успевают вовремя, всегда заняты и вы для них никогда не интересны.

Коммуникация

3. Следующий шаг - важно лично пообщаться со всеми представителями МИС, которые после вашего исследования могут быть поставщиком программного обеспечения для вашего заведения.

Команда

4. Одной из важнейших составляющих внедрения электронной медицины является избрание команды внедрения. Для начала нужны как минимум три человека - статистик, кадровый работник и проект-менеджер. Последним может быть любой из коллектива. Выбирайте инициативных, а не опытных. Инициатива в этом процессе более важна чем опыт, дает возможность постоянного движения без долгих размышлений и “авторитетных мнений“.

Создать локальную сеть

5. Сразу после исследования на рынке медицинского софта, организуйте создание локальной сети в вашем заведении. Даже если такая уже существует, всегда есть места где может быть добавлен доступ к интернету. Вместе с вашим техническим консультантом или техником определите место для серверной. Лучше, чтобы это место было в середине заведения. Это дает определенные преимущества в построении локальной сети, сокращает расстояние от пользователя к серверу. Для нормальной работы локальной сети лучше всего, когда от каждого компьютера идет отдельный провод к серверу. В случае повреждения из процесса выпадает только один компонент, возрастает скорость работы в сети и легче трансформировать инфраструктуру. Не ленитесь лично проверить и посчитать количество розеток, коробов, коннекторов и др. Это значительно уменьшит себестоимость построения локальной сети и процесс станет контролируемым.

Компьютерная грамотность персонала

6. Проведите изучение уровня компьютерной грамотности персонала. Разработайте программу повышения уровня знания компьютера вашими сотрудниками, коллегами. К процессу должны присоединиться все без исключения. Сильные должны повлечь за собой слабых. Первыми кто должен усвоить компьютер - регистраторы.

Финансовая и юридическая составляющая

7. Когда вы определились с той или иной МИС, нашли источники финансирования, переходите от переговоров к юридической составляющей - договоры, соответствующие приказы и создание дорожной карты.

Безопасность и защита данных

8. Когда построена сеть, появилась МИС, работает сайт, команда внедрения стала более опытной, переходите к разработке Комплексной системы защиты информации (КСЗИ). Этим занимаются соответствующие компании, такие как УСС (Украинские специальные системы).

Время на определение ошибок и недостатков

9. После выполнения предыдущих шагов, а это может занять от года до трех, проведите всестороннее изучение того, что вы создали, выявие все недостатки, лидеров и слабые стороны, исправьте ошибки и устраните недостатки.

Пользуйтесь

10. Пользуйтесь Медицинской информационной системой, как инструментом предоставления сервиса для ваших пациентов и облегчения работы медиков.

Понимая многофункциональность проекта информатизации, не надо думать, что этот проект можно реализовать за месяц или два, это большой объем работы, который требует много усилий, но самое главное иметь желание менять и меняться, ведь только благодаря подобным проектам мы сможем реформировать Украину в контексте диджитализации страны.