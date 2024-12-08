Сливают хлор: Донецкая фильтровальная станция не работает

Без воды остались Авдеевка, частично Донецк и Ясиноватая, Красный Партизан, Крутая Балка и Верхнеторецкое. Люди не хотят работать под обстрелами, заявили в компании Вода Донбасса.

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Работа Донецкой фильтровальной станции полностью остановлена в 15.05 среды, 18 апреля. Об этом сообщает компания Вода Донбасса. Прекращена подача питьевой воды в Авдеевку, частично – в оккупированный Донецк и Ясиноватую, поселок Красный Партизан, села Крутая Балка и Верхнеторецкое.

“Донецкая фильтровальная станция приостановлена. Люди отказываются в таких условиях работать. Что будет дальше - пока сказать не можем“, - отметили Укринформу в компании.

Прекращение работы станции подтвердил в комментарии Hromadske исполняющий обязанности коммунального предприятия Вода Донбасса Александр Евдокимов.

“Уже остановили, сливается хлор, чтобы не остался в трубах. Останавливают насосную станцию. Это не значит, что мы закрыли ее навсегда, просто нам надо гарантии безопасности для сотрудников“, - сказал он.

Напомним, накануне сотрудники Донецкой фильтровальной станции попали под обстрел, пять человек получили ранения, их уже прооперировали.