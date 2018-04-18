Гаврилюк угодил в скандал с волонтерской машиной

Нардеп рассказал, что на этой машине волонтеры собирают провизию для АТО, которую вскоре переправляют бойцам уже грузовым транспортом. Гаврилюк же пользуется машиной лишь тогда, когда в ней нет крайней необходимости.

Народный депутат Михаил Гаврилюк действительно пользуется автомобилем волонтерской организации. Об этом он рассказал корреспонденту ТСН, который встретил депутата возле машины.

При этом отвечал на вопросы о машине депутат неохотно.

“Зачем вам это знать? Быстро состаритесь, если все будете знать“, - сказал нардеп сначала.

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Однако позже он пояснил, что на этой машине волонтеры собирают провизию для АТО, которую вскоре переправляют бойцам уже грузовым транспортом. А сам Гаврилюк утверждает, что пользуется машиной только тогда, когда в ней нет крайней необходимости.

“Эта машина у нас есть для того, чтобы можно было поехать к домам к людям - кто дает картошечки, кто груши. Всю провизию, которая идет нашим АТОвцам, чтобы мы не ехали Газелькой, чтобы мы не ехали Фольксвагеном. У нас есть специальная волонтерская машина, которой мы собираем провизию в Газельку и везем в зону АТО. Сегодня-завтра-послезавтра она не будет нужна. Я ей пользуюсь, когда она никому не нужна. Она числится на батальоне, в котором я раньше служил. На мне она не числится. Если я на ней два-три раза прокатился, ничего страшного нет“, - прокомментировал Гаврилюк.

В то же время журналист Василий Крутчак узнал, что казак-депутат паркует свой автомобиль у Банковой, а в парламент картинно идет пешком.

Ранее Гаврилюк рассказывал, что ездит на Жигулях, а в Раду - и вовсе на метро или маршрутке. Крутчак определил его автомобиль как Kia Sorento. Ранее в Cети говорили, что это одна из моделей Мерседеса, которая очень похожа на Киа.

Журналист снял видео, как нардеп от Народного фронта выходит из авто с волонтерскими номерами и идет в сторону Рады.

Отметим, что с Крутчаком Гаврилюка связывают “особые“ отношения - ранее депутат якобы порвал журналисту рубашку и разбил телефон.