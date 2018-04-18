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Украинским спортсменам разрешили участвовать в соревнованиях в РФ

Комментариев: 3
Новый приказ Минспорта не запрещает украинским спортсменам участвовать в международных соревнованиях на территории России, но запрещает финансирование спортивных мероприятий за счет средств госбюджета.
Сборная Украины по борьбе собралась на чемпионат Европы в российский Каспийск
Сборная Украины по борьбе собралась на чемпионат Европы в российский Каспийск
ukrwrestling.com

Министерство молодежи и спорта Украины отменило прямой запрет на участие спортсменов страны в соревнованиях, которые проходят на территории России. Об этом в среду, 18 апреля, сообщает пресс-служба Ассоциации спортивной борьбы Украины.

"Обращаем внимание, что в соответствии с приказом Министерства молодежи и спорта Украины от 11.04.2018 года, утратил силу приказ от 14.03.2018 года, который запрещал участие украинских спортсменов в мероприятиях, проводимых на территории РФ. В то же время приказ от 11 апреля 2018 года не запрещает украинским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, проводимых на территории России, но запрещает финансирование спортивных мероприятий за счет средств государственного бюджета", - говорится в заявлении.

Отмечено, что накануне сборная Украины по борьбе приняла решение выступить на чемпионате Европы, который пройдет в российском городе Каспийск с 29 апреля по 7 мая. Предполагалось, что состав команды будет составлен после того, как Ассоциация спортивной борьбы проведет опрос среди спортсменов и уточнит, кто готов поехать на чемпионат Европы.

Напомним, 14 марта 2018 года глава Минспорта Украины Игорь Жданов подписал приказ, запрещающий членам национальных сборных страны по всем видам спорта участвовать в любых соревнованиях на территории России, а также проводить там учебно-тренировочные сборы.

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Теги: Украина-Россия, соревнования, запрет, бойкот, спортсмены, министерство молодежи и спорта, Игорь Жданов
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Глод    18.04.2018, 18:50
Оценка:  +2
Глод
Дали заднюю.
ШоколадныйБоx    18.04.2018, 18:33
Оценка:  +3
ШоколадныйБоx
Йобты да цэ ж зрада!Поцриоты-хyecocы из СС-14,ваш выход!Гыгыгыгыгыгыгыгыгы!)))))))) ))))
ШоколадныйБоx    18.04.2018, 18:33
Оценка:  +3
ШоколадныйБоx
Йобты да цэ ж зрада!Поцриоты-хyecocы из СС-14,ваш выход!Гыгыгыгыгыгыгыгыгы!)))))))) ))))
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