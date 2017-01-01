Экс-директора лагеря "Виктория" из зала суда забрала скорая

Петрос Саркисян в предынфарктном состоянии. Заседание перенесено на неопределенный срок.

В Одессе из зала суда скорая помощь забрала отстраненного директора детского лагеря Виктория Петроса Саркисяна. Об этом в среду, 18 апреля, сообщило издание Думская.

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В этот день должны были рассмотреть обвинение, ранее выдвинутое ему, о нарушении правил пожарной безопасности, которые привели к гибели детей. Однако суд не состоялся – Саркисяну стало плохо прямо в здании Киевского районного суда Одессы и он упал к ногам конвоиров.

Врач скорой помощи Сергей Кириенко сообщил, что Саркисян госпитализирован в предынфарктном состоянии. Отмечается, что директор уже переносил инфаркт в 2011 году.

Суд разрешил госпитализацию обвиняемого и перенес заседание на неопределенный срок.

“Саркисян будет находится под круглосуточной охраной в одном из медицинских учреждений города“, - пишет издание.

Напомним, пожар в лагере Виктория в Одессе вспыхнул ночью 16 сентября 2017 из-за забытого включенного кипятильника. Вследствие пожара погибло трое детей, еще двое попали в больницу. В феврале была проведена эксгумация тел детей, из-за подозрения родителей, что детей перепутали и похоронили не в своих могилах.