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В Минске не достигли прогресса по заложникам

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Украинские представители гуманитарной группы в Минске предложили передать Кремлю 23 россиян в обмен на украинцев в РФ. Однако российские представители не ответили на это предложение.
Освобожденные украинские пленные
Освобожденные украинские пленные

В ходе заседания трехсторонней контактной группы в Минске стороны не достигли прогресса в вопросе освобождения заложников. Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, представитель Украины в группе Ирина Геращенко на своей странице в Facebook вечером в среду, 18 апреля.

"В вопросе освобождения заложников пока без прогресса: нам не подтверждают десятки наших граждан, не дают по ним инфо, зато упорно требуют отдать "беркутовцев" и других, причастных к действиям минских соглашений. Поэтому здесь будем продолжать работу для поиска компромисса и сближения позиции - для результата", - отметила Геращенко.

Она также обратилась к координатору ОБСЕ Тони Фришу с просьбой использовать все усилия, чтобы разблокировать процесс поиска пропавших на оккупированных территориях.

"Еще раз подчеркнула готовность украинской стороны как можно быстрее передать РФ 23 россиян, осужденных за преступления против территориальной целостности в обмен на украинцев в РФ. Мы не получили ответа на это предложение", - написала Геращенко.

Кроме того, она сообщила, что Международный комитет Красного Креста готов подключиться к ремонту разрушенного моста в Станице Луганской.

Ранее переговоры в Минске по Донбассу прошли 4 апреля. Им предшествовала встреча представителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР с координатором ОБСЕ.

 

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Теги: Россия, Украина, Украина-Россия, заложники, Минск, Ирина Геращенко, Геращенко, переговоры в Минске, обмен пленными, минские договоренности
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Источник: korrespondent.net

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