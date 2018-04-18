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Население Украины сократилось на 40 тысяч человек

Комментариев: 6
Численность населения страны по состоянию на 1 марта составляла 42 млн 346,3 тысяч человек. В Украине смертность значительно превышает рождаемость.
Украинцев становится все меньше
Украинцев становится все меньше

Население Украины за январь-февраль сократилось на 40,1 тыс. человек. Об этом в среду, 18 апреля, сообщает Государственная служба статистики.

Отмечается, что численность населения страны по состоянию на 1 марта составляла 42 млн 346,3 тысяч человек.

По данным Госстата, смертность в Украине значительно превышает рождаемость: на 100 умерших - 56 рожденных.

Напомним, за январь 2018 года численность населения Украины сократилась на 21 500 человек и на 1 февраля составила 42 364 900 человек.

 

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Теги: Украина, рождаемость, население, украинцы, смертность, Госстат
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Потому_что    18.04.2018, 20:58
Оценка:  -1
Потому_что
Реформы удались.
Тварр    18.04.2018, 20:34
Оценка:  +3
Тварр
Блин, прочитал "Население Украины сократилось ДО 40 тысяч человек"...
Василиса_мудрая    18.04.2018, 20:30
Оценка:  +1
Василиса_мудрая
42 это с Крымом и Донбасом?
Coюзник    18.04.2018, 20:30
Оценка:  -8
Coюзник
Это без Крыма ... Крым приблизительно 1,9 млн
Тварр    18.04.2018, 20:35
Оценка:  +3
Тварр
Последняя перепись населения Украины проводилась именно с Крымом и Донбассом.
Тварр    18.04.2018, 20:34
Оценка:  +3
Тварр
Да, это с Крымом и Донбассом.
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