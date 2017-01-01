Под Львовом священника лишили сана за разглашение исповеди

На собрании в Народном доме четыре года назад между священником и игуменом храма произошел спор, во время которого Иван Сивак и разгласил исповедь.

Во Львовской области священника греко-католической церкви Ивана Сивака лишили сана за разглашение исповеди. Об этом заявил сам Сивак, сообщается в сюжете канала 2+2.

Отмечается, что инцидент случился 4 года назад. На собрании в Народном доме между священником и игуменом храма произошел спор, во время которого Сивак якобы и разгласил исповедь.

Все это время продолжалось расследование, к которому были привлечены священнослужители из Ватикана.

Сивак говорит, что не чувствует своей вины.

"Об этом грехе знали все люди. Это не было тайной. Если знали все люди, то какая может быть исповедь. Он оскорблял мою жену в Народном доме, я ему сказал пару слов, посмотрите на себя, сколько у вас было любовниц", - сказал священник.

Стрыйская епархия лишила отца Ивана Сивака сана. Там отметили, что разглашение исповеди - очень тяжелый грех для священника.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске протоиерей УПЦ Киевского патриархата врезался на своем Mercedes E-класса в микроавтобус Volkswagen Caravelle. На момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения.

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