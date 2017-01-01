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Возле стадиона Арена Львов нашли более 20 боеприпасов

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Во Львове на ул. Вернадскогово время прогулки местный житель обнаружил 22 артиллерийских снаряда. Подана заявка в ГСЧС на изъятие и обезвреживание обнаруженных взрывчатых предметов.
Стадион Арена Львов
Стадион Арена Львов
flickr.com/photos/schnitzeljagdtv

Возле стадиона Арена Львов местный житель нашел 22 артиллерийских снаряда времен Второй мировой войны. Об этом сообщили в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Львовского городского совета в среду, 18 апреля.

"В 15.22 на ул. Вернадского вблизи стадиона Арена Львов во время прогулки житель обнаружил 22 артиллерийских снаряда - по всей видимости, времен Второй мировой войны", – сказано в сообщении.

На данный момент место происшествия ограждено, выставлена охрана. Также подана заявка в ГСЧС на изъятие и обезвреживание обнаруженных взрывчатых предметов.

Ранее во Львовской области нашли 178 боеприпасов времен Второй мировой.

 

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Теги: Львов, Стадион, боеприпасы, Вторая мировая война, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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