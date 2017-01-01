Возле стадиона Арена Львов нашли более 20 боеприпасов
Возле стадиона Арена Львов местный житель нашел 22 артиллерийских снаряда времен Второй мировой войны. Об этом сообщили в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Львовского городского совета в среду, 18 апреля.
"В 15.22 на ул. Вернадского вблизи стадиона Арена Львов во время прогулки житель обнаружил 22 артиллерийских снаряда - по всей видимости, времен Второй мировой войны", – сказано в сообщении.
На данный момент место происшествия ограждено, выставлена охрана. Также подана заявка в ГСЧС на изъятие и обезвреживание обнаруженных взрывчатых предметов.
Ранее во Львовской области нашли 178 боеприпасов времен Второй мировой.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet