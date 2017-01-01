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МИД просит украинцев воздержаться от поездок в Египет

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Ведомство рекомендуют гражданам Украины не ехать отдыхать в Египет, пока в стране будет продлен режим действия чрезвычайного положения.
Украинцев просят пока не ездить в Египет
Украинцев просят пока не ездить в Египет
worldbulletin.net
 
Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует украинцам при планировании поездок в Египет учитывать режим чрезвычайного положения в стране, а также проведение в стране антитеррористической операции, сообщает пресс-служба ведомства.
 
"Парламент Арабской Республики Египет в очередной раз продлил режим чрезвычайного положения в стране на три месяца. В условиях чрезвычайного положения в Египте действуют усиленные меры безопасности в аэропортах, гостиницах, местах нахождения религиозных святынь и культовых сооружений, курортных зонах и прилегающих к ним пляжных полосах", – говорится в сообщении. 
 
Кроме того, Вооруженные силы и МВД Египта проводят антитеррористическую операцию Синай-2018 в северной и центральной частях Синайского полуострова, дельте Нила и в Западной пустыне Египта. 
 
Гражданам, находящимся в Египте, категорически не рекомендуется совершать поездки и находиться на севере и в центральной части Синайского полуострова, а также в пустынных районах на запад от долины реки Нил, а также рекомендуется проявлять повышенное внимание и осторожность, воздерживаться от выезда за пределы мест организованного отдыха, которые находятся под охраной и наблюдением сил безопасности.

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Напомним, власти Египта продлили режим чрезвычайного положения в стране еще на три месяца.

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Теги: МИД Украины, Египет, безопасность, украинцы
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Источник: korrespondent.net

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