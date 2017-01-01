Сутки в АТО: 50 обстрелов, ранены два бойца

Противник на Донбассе применял против украинских военных запрещенное Минскими соглашениями оружие – крупнокалиберные минометы 120-мм и 82-мм.

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки 50 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Один украинский военный ранен, еще один получил боевую травму, сообщает пресс-центр штаба АТО в утренней сводке в четверг, 19 апреля.

Так, на донецком направлении из запрещенных Минскими соглашениями 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг обстрелял защитников шахты Бутовка, Невельского и Новотроицкого.

Кроме того, под огонь из 120-мм минометов попали позиции возле Николаевки, а также позиции в районе Песков и Водяного. Из гранатометов противник открывал огонь по защитниках Талаковки, Гнутово, Богдановки и Авдеевки, из БМП – по укреплениях под Богдановкой, из крупнокалиберных пулеметов – вблизи Опытного, Водяного и Талаковки, стрелкового оружия – в районе Лебединского, Верхнеторецкого, Марьинки, Каменки, Широкино и Авдеевки, а возле Гнутово велся снайперский огонь.

На луганском направлении сепаратисты открывали огонь из минометов по укреплениях вблизи Новоалександровки и Попасной, из гранатометов – по Луганскому и Светлодарску, из крупнокалиберных пулеметов – под Новолуганским, снайперского оружия – вблизи Майорска и Новгородского.

Напомним, за сутки 17 апреля на Донбассе зафиксировали 45 вражеских обстрелов. Тогда один военнослужащий погиб, еще трое получили ранения.

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