Итоги 18 апреля: Показания Добкина и критика МВФ

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Добкин дал показания в деле Яуковича как свидетель защиты УНИАН

Главные новости и события 18 апреля:

Суд допросил Добкина по делу Януковича

В Оболонском районном суде Киева по делу о государственной измене бывшего президента Виктора Януковича состоялся допрос экс-главы Харьковской ОГА, нардепа Михаила Добкина.

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Политик заявил, что Янукович, который покинул страну во время событий на Майдане в 2014 году, должен был остаться “и умереть“.

Впервые за 35 лет в Саудовской Аравии открылся кинотеатр

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В Эр-Рияде прошел закрытый показ фильма Черная пантера, таким образом, прекратил действие многолетний запрет на работу кинотеатров в стране. Фильм пришли смотреть как мужчины, так и женщины. На показе публика аплодировала и ела попкорн.

МВФ заявил о замедлении реформ в Украине

Украина в 2014-2015 годах достигла значительного прогресса в реализации реформ, однако теперь реформы замедлились. Об этом заявил заместитель директора Департамента бюджетной политики Фонда Абдел Сенхаджи.

“К сожалению, в последние несколько лет прогресс Украины замедлился. И Фонд находится в переговорах с украинскими властями по поводу соблюдения условий программы МВФ для Украины“, – сказал он.

Названа самая красивая женщина года

Американский журнал People назвал певицу Pink самой красивой женщиной 2018 года. На обложке специального номера журнала опубликована фотография певицы с ее сыном Джеймсоном Муном и дочерью Уиллоу Сейдж.

Порошенко встретился с главами украинских церквей

Президент Петр Порошенко провел встречу с предстоятелями православных церквей Украины и официально принял обращение от двух церковных иерархов для передачи Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Украинской церкви Томоса об автокефалии.

Такое решение поддержали предстоятели двух церквей – Украинской церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

Савченко отказалась от сдачи анализов

Народный депутат Надежда Савченко отказалась сдавать анализы для забора биоматериалов. Об этом она заявила во время суда для получения разрешения на забор биоматериалов.

Савченко заявила, что любое физическое применение силы для забора биоматериалов будет считать пытками. Впоследствии суд не разрешил принудительно взять образцы слюны у нардепа.

Гройсман пообещал не допустить роста цен на бензин

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров не будет принимать решения, которые могут привести к повышению цен на нефтепродукты.

“Хочу заверить всех украинских граждан: не будет принято ни одного решения комиссии по торговле либо правительства, которое могло бы привести к монополизации или повышению цен на топливо“, – сказал он.