В Запорожье избили бригаду скорой помощи

Бригада прибыла на вызов, но их агрессивно встретила пьяная компания.

В Шевченковском районе Запорожья произошло нападение на бригаду скорой помощи, есть пострадавшие.

О нападении сообщил главврач городской службы скорой помощи Запорожья Константин Малашенко на своей странице в в Facebook.

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"Только что стая пьяных приматов побила на вызове бригаду "скорой помощи". Женщину врача увезли в больницу. Повредили машину. Минус одна бригада на сегодня, минус одна машина. Пишем заявление в полицию и надеемся на жесткое наказание виновных", — отметил Малашенко.

инцидент произошел 17 апреля, город на некоторое время остался без бригады скорой медицинской помощи.

Напомним, 4 апреля в Черновцах напали на полицейскую, оформлявшую ДТП.