В Николаевском горсовете подрались депутат и общественник

Конфликт начался с того, что когда активист в коридоре давал комментарий журналисту, проходящий мимо депутат грубо толкнул его плечом.

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В Николаеве на заседание постоянной депутатской комиссии по вопросам бюджета, членом которой является депутат от Самопомичи Вячеслав Апанасенко, к депутатам прибыл общественник Денис Жело с предложением разорвать договор аренды земельного участка по улице Лягина, 26/1 и рассмотреть возможность выкупа частного земельного участка и бывшего туалета для расширения детского городка Сказка. Однако, вовремя обсуждения этого вопроса возник конфликт, переросший в драку.

Об этом сообщает местное издание Novosti N. Видеозапись драки, во время которой депутат отвесил оплеуху активисту, выложены на Youtube-канале Shipovnik Ua.

Сообщается, что большая часть членов комиссии поддержали предложение активиста, однако депутат Апанасенко отказался голосовать. Покинув заседание, Жело стоял у кабинета и давал комментарий журналисту. В этот момент в коридор вышел Апанасенко и грубо толкнул активиста плечом, когда проходил мимо. Жело последовал за ним, и на лестничной площадке они начали выяснять отношения.

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“Когда депутат хотел уходить, активист схватил его за кофту так, что надорвал ее, за что тут же получил от своего оппонента по лицу. В этот момент в драку вмешался депутат Евгений Рымарь и разнял их. После чего Апанасенко поспешил удалиться“, — говорится в сообщении.

депутат напал на активиста 0:00 / 00:39

Напомним, в ночь на 1 марта в Луцке депутаты горсовета устроили драку на ночном заседании.