Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Драка депутатов: Мельничук разбил нос Линько

Комментариев: 1
Сергей Мельничук подстерег Дмитрия Линько после эфира на канале News One. Нос, скорее всего, сломан.
Нос нардепа был залит кровью
Нос нардепа был залит кровью
newsone.ua

Внефракционный народный депутат Сергей Мельничук ударил по носу бывшего коллегу по фракции Радикальной партии Олега Ляшко Дмитрия Линько. Это случилось после эфира на канале News One, сообщает в четверг, 19 апреля, сайт телеканала.

Скорее всего, нос сломан
Скорее всего, нос сломан
newsone.ua

Причиной конфликта стало исключение Мельничука из фракции Радикальной партии, пишет сайт телеканала.

Читай также: В Одессе депутату облсовета брызнули газом в лицо

 

Сообщается, что Мельничук пытался начать драку еще во время эфира - депутаты общались друг с другом достаточно напряженно, но драке помешал ведущий. 

Когда эфир закончился, бывший член Радикальной партии встретил Линько возле сцены, и стычка между ними все-таки произошла.

Пятна крови на полу в студии канала
Пятна крови на полу в студии канала
newsone.ua

Линько сказал, что нос, скорее всего, сломан, но заявление он писать не будет, а сделает все, чтобы обидчик ответил по закону. “Ну, а пока я домой – спать“, - сказал побитый депутат.

Потасовка между депутатами
0:00 / 00:49

Напомним, 9 марта в центре Киева избили депутата-свободовца Левченко. Сообщается, что Левченко был избит якобы “кличковскими титушками из благоустройства“.

Поделись:
Теги: Киев, драка, депутаты, разбитый нос
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
skygravity    19.04.2018, 10:32
Оценка:  0
skygravity
ой пля, какие мы нежные...)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь