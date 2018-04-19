Драка депутатов: Мельничук разбил нос Линько

Сергей Мельничук подстерег Дмитрия Линько после эфира на канале News One. Нос, скорее всего, сломан.

Внефракционный народный депутат Сергей Мельничук ударил по носу бывшего коллегу по фракции Радикальной партии Олега Ляшко Дмитрия Линько. Это случилось после эфира на канале News One, сообщает в четверг, 19 апреля, сайт телеканала.

Скорее всего, нос сломан newsone.ua

Причиной конфликта стало исключение Мельничука из фракции Радикальной партии, пишет сайт телеканала.

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Сообщается, что Мельничук пытался начать драку еще во время эфира - депутаты общались друг с другом достаточно напряженно, но драке помешал ведущий.

Когда эфир закончился, бывший член Радикальной партии встретил Линько возле сцены, и стычка между ними все-таки произошла.

Пятна крови на полу в студии канала newsone.ua

Линько сказал, что нос, скорее всего, сломан, но заявление он писать не будет, а сделает все, чтобы обидчик ответил по закону. “Ну, а пока я домой – спать“, - сказал побитый депутат.

Потасовка между депутатами 0:00 / 00:49

Напомним, 9 марта в центре Киева избили депутата-свободовца Левченко. Сообщается, что Левченко был избит якобы “кличковскими титушками из благоустройства“.