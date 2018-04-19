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Рева рассказал, что порождает бедность в Украине

Комментариев: 7
Министр считает, что стандартные рецепты решения проблем развитых странах не действуют, поскольку около 40% украинской экономики находится в тени.
Основными причинами Рева назвал теневую экономику и зарплаты в конвертах
Основными причинами Рева назвал теневую экономику и зарплаты в конвертах
УНИАН

Министр социальной политики Андрей Рева рассказал об основных причинах, которые порождают бедность в Украине.

По словам министра, такими являются теневая экономика и зарплаты в конвертах, которые лишают “права на социальную защиту“, предает пресс-служба Минсоцполитики.

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Рева заявил, что стандартные для развитых стран рецепты решения экономических проблем не действенны, поскольку около 40% украинской экономики находится в тени. По его мнению, детенизация даст более ощутимый эффект нежели результаты экономического роста.

“По факту фонд оплаты труда в 2017 году составил 796 млрд гривен. При 2,5% экономического роста в прошлом году мы получили 212 млрд гривен в бюджет. Эти деньги пришли из теневой экономики, в результате повышения минимальной зарплаты вдвое“, - сказал министр.

Стоит отметить, что МВФ оценил размер теневого сектора в структуре экономики Украины в 44,8%.

Напомним, 17 апреля министр социальной политики предложил начислять субсидию и трудовой стаж украинцам, которые работают за границей. 

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Теги: Кабмин, Минсоцполитики, Рева, бедность
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Комментариев (7)
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morpeh66    19.04.2018, 10:38
Оценка:  +2
morpeh66
Бедность в Украине порождает алчность и жадность таких чиновников как Рева.
    19.04.2018, 10:36
Оценка:  +2
Прикольная система..хотят чтобы люди работали за нищенские зарплаты официально,еще и платя налоги..и по итогу жыли на нищенские пенсии
Конфузий    19.04.2018, 10:49
Оценка:  +1
Конфузий
Хотят чтобы все заработанное отдавали в бюджет, чтобы такие ревы из бюджета покупали себе вилы и яхты. А обычные люди на старости лет оставались на попечении детей, жили в холодных домах и совсем мало ели. Лучше всего - бурьян.
Людмил_А    19.04.2018, 10:14
Оценка:  +2
Людмил_А
Украинцы много едят, нет?
Конфузий    19.04.2018, 10:11
Оценка:  -2
Конфузий
Ответ на этот вопрос давно известен: "Чому бідні? бо дурні. А чтому дурні? Бо бідні".
мизантроп    19.04.2018, 10:11
Оценка:  0
мизантроп
а что по этому поводу скажет слепой траст?
Синтомика    19.04.2018, 09:55
Оценка:  0
Синтомика
Выбор трагичен-либо экономика,либо силовики,армия.
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