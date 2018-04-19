Рева рассказал, что порождает бедность в Украине

Министр считает, что стандартные рецепты решения проблем развитых странах не действуют, поскольку около 40% украинской экономики находится в тени.

Основными причинами Рева назвал теневую экономику и зарплаты в конвертах УНИАН

Министр социальной политики Андрей Рева рассказал об основных причинах, которые порождают бедность в Украине.

По словам министра, такими являются теневая экономика и зарплаты в конвертах, которые лишают “права на социальную защиту“, предает пресс-служба Минсоцполитики.

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Рева заявил, что стандартные для развитых стран рецепты решения экономических проблем не действенны, поскольку около 40% украинской экономики находится в тени. По его мнению, детенизация даст более ощутимый эффект нежели результаты экономического роста.

“По факту фонд оплаты труда в 2017 году составил 796 млрд гривен. При 2,5% экономического роста в прошлом году мы получили 212 млрд гривен в бюджет. Эти деньги пришли из теневой экономики, в результате повышения минимальной зарплаты вдвое“, - сказал министр.

Стоит отметить, что МВФ оценил размер теневого сектора в структуре экономики Украины в 44,8%.

Напомним, 17 апреля министр социальной политики предложил начислять субсидию и трудовой стаж украинцам, которые работают за границей.