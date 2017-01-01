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В Харькове рухнула наземная теплотрасса

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Из-за аварии без воды остались две многоэтажки. Также повреждена крыша одного из магазинов. Коммунальщики обещают решить проблему до конца нынешних суток.
Рухнувшая теплотрасса в Харькове
Рухнувшая теплотрасса в Харькове
Город Х

В Харькове обвалилась наземная теплотрасса. Авария произошла накануне вечером на улице Таганской на окраине города, сообщает ТСН в четверг, 19 апреля.

“Труба, которая держалась на опорах и шла вдоль улицы, внезапно упала. Разлился кипяток на несколько сотен метров. К счастью никто не пострадал“, – говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за аварии без воды остались две многоэтажки. Также повреждена крыша одного из магазинов.

Коммунальщики обещают решить проблему до конца суток.

Напомним, нынешней зимой и в начале весны в Харькове происходили масштабные аварии на теплотрассах. Без отопления остались сотни домов.

 

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Теги: Харьков, вода, авария, труба, горячая вода, теплотрасса, водоснабжение
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