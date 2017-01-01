Мужчина угрожал жене ружьем, та вызвала полицию. Муж так просто не стался - он отстреливался, был ранен, после забаррикадировался.

В Винницкой области спецназ КОРД штурмовал дом в с. Вербка Чечельницкого района, чтобы задержать мужчину, который сначала угрожал родным ружьем, а по прибытию правоохранителей открыл огонь в их сторону и забаррикадировался.

Об этом рассказала пресс-служба областной полиции.

Сообщение о насилии в семье поступило 18 апреля около 14.30 от 49-летней жительницы этого села. Туда отправили сотрудников патрульной полиции. Выяснилось, что в доме в состоянии алкогольного опьянения муж заявительницы угрожает ей ружьем. Полицейским удалось вывести женщину из дома, она не пострадала. Но когда дебошир увидел, что происходит, он открыл стрельбу в сторону полицейских. В ответ полицейский применил табельное огнестрельное оружие и ранил злоумышленника в ногу. После этого человек с ружьем забаррикадировался в доме.

Полицейские вели переговоры, пытаясь убедить 50-летнего мужчину выйти из дома и добровольно сдать оружие. Однако тот отказался. Потому было принято решение задействовать спецподразделение КОРД. Бойцов доставили на вертолете.

КОРД взял штурмом дом мужчины, устроившего перестрелку 0:00 / 02:56

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В ходе операции Гром спецназовцы взяли здание, штурм перед этим убедившись, что в доме, кроме злоумышленника, больше никого нет. Применив “меры физического воздействия“, полицейские задержали стрелка и отобрали ружье. После чего раненому злоумышленнику была оказана медицинская помощь. Обыскав дом, полицейские изъяли четыре тротиловые шашки и электродетонатор. Их отправили на экспертизу.

За успешное проведение этой операции бойцов КОРД похвалил глава Национальной полиции Сергей Князев. Он сказал: “Профессионализм спецопераций измеряется сохраненными жизнями, а не потраченными патронами. Поэтому спасибо спецназовцам КОРДа за профессиональные действия“.

Проводятся следственные действия. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 348 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

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Напомним, 16 апреля в общеобразовательной школе в Винницкой области полицейский ранил коллегу на глазах у школьников.