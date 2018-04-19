В Киеве клофелинщик убил двух человек

Две жертвы грабителя умерли от передозировки усыпляющего средства. Их убил 34-летний уроженец Харьковской области.

Преступнику грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества npu.gov.ua

Киевские следователи направили в суд обвинительный акт в отношении 34-летнего уроженца Харьковской области, который усыплял и грабил жителей Киева и гостей столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции столицы

Ранее неоднократно судимый за грабеж и кражу злоумышленник действовал по такой схеме: сначала недалеко от станций метро и автовокзала “угощал“ потенциальных жертв напитками, в который подсыпал клозепин, а после потери сознания - грабил пострадавших. В результате противоправных действий двое жертв отравлений умерли. Фигуранту грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Во время досудебного расследования работники Голосеевского управления полиции доказали причастность злоумышленника к трем аналогичным преступлениям, два из которых - со смертельным исходом: причиной смерти судмедэкспертиза назвала отравление клозепином и этиловым спиртом.

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Как уточнили в полиции, первый инцидент произошел в августе 2017 года на проспекте Голосеевском. Злоумышленник познакомился с мужчиной и “угостил“ его алкогольным напитком, в который заранее подсыпал клозепин. Когда пострадавший потерял сознание, преступник украл у него мобильный телефон.

Аналогичный случай произошел в октябре 2017: злоумышленник отравил незнакомца, забрав мобильный телефон, кожаную сумку и банковские карточки. А в ноябре 2017 злоумышленник “угостил“ клозепином еще одного незнакомца, а потом ограбил: этого человека врачам удалось спасти.

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Во время задержания правоохранители обнаружили у преступника чужой мобильный телефон и медицинский препарат, который он постоянно носил с собой.

Уголовные производства расследовались по ч. 2 ст. 187 (разбой), ч. 4 ст. 187 (разбой) и ч. 1 ст. 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины.

“Досудебное расследование завершено и обвинительный акт направлен в суд. До назначения судом меры наказания злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества“, - уточнили правоохранители.

Как сообщалось 2 апреля, в Хмельницком будут судить банду отравителей.