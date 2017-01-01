СБУ назвала имена наемников Вагнера, отправленных в Сирию

Спецслужба обнародовала часть данных, полученных в ходе допроса задержанного российского моряка.

Главы Службы безопасности Украины Василий Грицак в специальном заявлении назвал имена наемников частной военной компании Вагнера, которые были тайно переправлены на крейсере Варяг в Сирию. Соответствующий текст заявления опубликован на сайте спецслужбы.

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“Несмотря на заявления Минобороны РФ о якобы непригодности крейсера Варяг для перевозки личного состава и техники, СБУ в дополнение обнародует список наемников ЧВК Вагнера, которые были скрыто доставлены из Владивостока в Сирию именно на этом корабле ВМФ РФ (жители Приморского края, Амурской области и Республики Саха-Якутия)“, - говорится в сообщении.

Как минимум два человека из этого списка погибли.

Члены ЧВК Вагнер ssu.gov.ua

Члены ЧВК Вагнер ssu.gov.ua