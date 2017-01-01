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СБУ назвала имена наемников Вагнера, отправленных в Сирию

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Спецслужба обнародовала часть данных, полученных в ходе допроса задержанного российского моряка.
СБУ раскрыла данные некоторых вагнеровцев
СБУ раскрыла данные некоторых вагнеровцев
ssu.gov.ua

Главы Службы безопасности Украины Василий Грицак в специальном заявлении назвал имена наемников частной военной компании Вагнера, которые были тайно переправлены на крейсере Варяг в Сирию. Соответствующий текст заявления опубликован на сайте спецслужбы.

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“Несмотря на заявления Минобороны РФ о якобы непригодности крейсера Варяг для перевозки личного состава и техники, СБУ в дополнение обнародует список наемников ЧВК Вагнера, которые были скрыто доставлены из Владивостока в Сирию именно на этом корабле ВМФ РФ (жители Приморского края, Амурской области и Республики Саха-Якутия)“, - говорится в сообщении.

Как минимум два человека из этого списка погибли.

Члены ЧВК Вагнер
Члены ЧВК Вагнер
ssu.gov.ua

Члены ЧВК Вагнер
Члены ЧВК Вагнер
ssu.gov.ua

18 апреля стало известно, что сотрудники СБУ допросили свидетеля переправки в Сирию наемников частной военной компании Вагнера военно-морскими силами России.

Напомним, в феврале ЧВК Вагнер понесла большие потери при попытке захватить нефтезавод. СМИ выяснили, что Россия знала об этом, но своих наемников не спасла.

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Теги: Россия, СБУ, Сирия, военнослужащие, наемники, ЧВК Вагнера, Вагнер
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