СБУ назвала имена наемников Вагнера, отправленных в Сирию
Главы Службы безопасности Украины Василий Грицак в специальном заявлении назвал имена наемников частной военной компании Вагнера, которые были тайно переправлены на крейсере Варяг в Сирию. Соответствующий текст заявления опубликован на сайте спецслужбы.
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“Несмотря на заявления Минобороны РФ о якобы непригодности крейсера Варяг для перевозки личного состава и техники, СБУ в дополнение обнародует список наемников ЧВК Вагнера, которые были скрыто доставлены из Владивостока в Сирию именно на этом корабле ВМФ РФ (жители Приморского края, Амурской области и Республики Саха-Якутия)“, - говорится в сообщении.
Как минимум два человека из этого списка погибли.
18 апреля стало известно, что сотрудники СБУ допросили свидетеля переправки в Сирию наемников частной военной компании Вагнера военно-морскими силами России.
Напомним, в феврале ЧВК Вагнер понесла большие потери при попытке захватить нефтезавод. СМИ выяснили, что Россия знала об этом, но своих наемников не спасла.