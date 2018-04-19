Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Раде ждут Порошенко

Комментариев: 3
Президент, как считает замглавы его фракции в Раде, выступит с призывом к депутатам поддержать обращение к Варфоломею I об автокефалии для Украины.
Порошенко намерен выступить в Раде
Порошенко намерен выступить в Раде
bykvu.com

Сегодня в Верховной Раде ожидают прихода и выступления президента Петра Порошенко , который призовет парламентариев поддержать обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею о создании поместной автокефальной украинской православной церкви.

Об этом в комментарии на канале 112 Украина рассказал замглавы фракции БПП Алексей Гончаренко .

Читай также: Онищенко представил “компромат“ на Порошенко

Кроме того, сегодня депутаты должны внести в повестку дня Рады соответствующее постановление, а позднее проголосовать “за“ или “против“.

Тем временем под стенами Рады организовали митинг.

Напомним, 17 апреля Порошенко призвал патриарха Констатинопольского предоставить Киеву Томос (указ) об автокефалии православной церкви в Украине.  УПЦ КП и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) поддержали эту инициативу, УПЦ МП  высказалась  против.

Поделись:
Теги: Порошенко, Верховная Рада, президент Украины, депутаты, митинг
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Гряневич    19.04.2018, 12:01
Оценка:  -1
Гряневич
Шо значить "персональна камера"? Невже?!
ЛЮСТРАТОР    19.04.2018, 11:48
Оценка:  -1
ЛЮСТРАТОР
Ишо?Неужели арестуют прямо в зале ВР?
Не верю.
Синтомика    19.04.2018, 11:36
Оценка:  0
Синтомика
По Конституции,Церковь отделена от государства...Веками самые страшные войны были за вероисповедание...Европа это хорошо-о-о помнит.Между собой дрались до смерти..
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь