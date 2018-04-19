В Раде ждут Порошенко

Президент, как считает замглавы его фракции в Раде, выступит с призывом к депутатам поддержать обращение к Варфоломею I об автокефалии для Украины.

Сегодня в Верховной Раде ожидают прихода и выступления президента Петра Порошенко , который призовет парламентариев поддержать обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею о создании поместной автокефальной украинской православной церкви.

Об этом в комментарии на канале 112 Украина рассказал замглавы фракции БПП Алексей Гончаренко .

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Кроме того, сегодня депутаты должны внести в повестку дня Рады соответствующее постановление, а позднее проголосовать “за“ или “против“.

Тем временем под стенами Рады организовали митинг.

В Раді всі ознаки прибуття Президента - штандарт, суфлери, персональна камера й два фотографи. pic.twitter.com/7mxUzd9pps — Alex Ryabchyn (@alexrbchn) 19 апреля 2018 г.

Напомним, 17 апреля Порошенко призвал патриарха Констатинопольского предоставить Киеву Томос (указ) об автокефалии православной церкви в Украине. УПЦ КП и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) поддержали эту инициативу, УПЦ МП высказалась против.