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Под Харьковом тракторист снес постамент с флагом Украины

Комментариев: 4
Инцидент случился в 23:00 18 апреля.
Снесенный постамент в Харьковской области
Снесенный постамент в Харьковской области
tt.inf.ua

Поздно вечером, в среду 18 апреля  в городе Дергачи Харьковской области, мужчина подъехал на тракторе Т-150  к постаменту с флагом Украины , где ранее находился памятник Ленина и свалил постамент. После этого “активист“, мотивы которого неизвестны, попытался бежать от полиции, вернее – уехать на этом тракторе. Об этом сообщает издание ТТ-инфо.

Правоохранителям удалось задержать тракториста и доставить его в Дергачевский отдел полиции.

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Напомним, 10 апреля в Киеве вандалы украли мемориальную доску актеру Ивану Миколайчуку. Все необходимые заявления в правоохранительные органы были сделаны, а Национальный союз кинематографистов даже обратился к руководству МВД с просьбой найти вандалов.

Также напомним, что 14 апреля над Донецком и Горловкой поднялся флаг Украины. Его подняли в небо в честь четвертой годовщины начала АТО.

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Теги: Украина, Харьковская область, постамент, флаг Украины, хулиганство, вандализм
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Комментариев (4)
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Глод    19.04.2018, 12:21
Оценка:  +1
Глод
А когда этот памятник Ленину ночью сносили, сносивших почему-то не забрали в райотдел, который там совсем рядом. Хотя снос был незаконен. Закон о декоммунизации ещё не был принят.
Letohradek    19.04.2018, 12:22
Оценка:  0
Letohradek
Почитатель коммуно-фашистов?
Глод    19.04.2018, 11:37
Оценка:  -1
Глод
Диверсант.
Letohradek    19.04.2018, 12:01
Оценка:  0
Letohradek
Не диверсант, а ватный баран, постоянно голосовавший за партию областей.
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