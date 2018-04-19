Под Харьковом тракторист снес постамент с флагом Украины

Инцидент случился в 23:00 18 апреля.

Поздно вечером, в среду 18 апреля в городе Дергачи Харьковской области, мужчина подъехал на тракторе Т-150 к постаменту с флагом Украины , где ранее находился памятник Ленина и свалил постамент. После этого “активист“, мотивы которого неизвестны, попытался бежать от полиции, вернее – уехать на этом тракторе. Об этом сообщает издание ТТ-инфо.

Правоохранителям удалось задержать тракториста и доставить его в Дергачевский отдел полиции.

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Напомним, 10 апреля в Киеве вандалы украли мемориальную доску актеру Ивану Миколайчуку. Все необходимые заявления в правоохранительные органы были сделаны, а Национальный союз кинематографистов даже обратился к руководству МВД с просьбой найти вандалов.

Также напомним, что 14 апреля над Донецком и Горловкой поднялся флаг Украины. Его подняли в небо в честь четвертой годовщины начала АТО.