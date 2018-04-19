Единая поместная церковь не станет государственной - Порошенко

По словам президента Украины Петра Порошенко, создание признанной единой поместной церкви не будет означать нарушения конституционного принципа свободы совести.

Порошенко завил, что никто не посягает на свободу совести EPA/UPG

Единая православная церковь не станет государственной, кто захочет, тот сможет остаться в церкви Московского патриархата. Об этом заявил президент Петр Порошенко , представляя в парламенте обращение к Вселенскому патриарху по поводу предоставления автокефалии украинской православной церкви, передает корреспондент LIGA.net.

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“Появление признанной единой поместной церкви ни в коем случае не будет означать нарушения конституционного принципа свободы совести. Единая православная поместная церковь не станет государственной“, - сказал он.

Порошенко подчеркнул, что после предоставления автокефалии украинской православной церкви, все верующие смогут свободно выбирать себе церковную юрисдикцию.

Он отметил, что тот, кто захочет остаться в российской православной церкви, без проблем смогут это сделать. “В религиозном вопросе принуждение или запреты категорически недопустимы“, - добавил он.

Все більше православних громадян України хочуть мати єдину автокефальну церкву. Церкву, євхаристійно, молитовно поєднану з іншими помісними церквами, але адміністративно незалежну від закордонних церковних юрисдикцій. Особливо від пов'язаної з країною-агресором. - #Президент — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 19 апреля 2018 г.

По словам Порошенко, автокефалия сделает Украинскую церковь административно независимой от иностранной церковной юрисдикции, связанной со страной-агрессором.

Он заявил, что обращается к патриарху “от имени и по требованию миллионов граждан... которые стремятся к признанной в мире своей церкви, как абсолютно необходимому атрибуту независимого государства“.

“Это вопрос нацбезопасности и обороны, поскольку Кремль рассматривает Российскую церковь как один из ключевых элементов влияния на Украину. Этот вопрос выходит далеко за рамки церковного. Речь идет о нашей окончательной независимости от Москвы“, - подчеркнул он.

Томос зміцнить нашу незалежність. Він видалить рудименти того політичного проекту, назвати який «Русским миром» придумали, до речі, саме ієрархи РПЦ. То вже потім цю небезпечну для України політичну єресь підхопила світська влада Російської Федерації. Президент у Парламенті — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 19 апреля 2018 г.

Напомним, 17 апреля Порошенко призвал патриарха Констатинопольского предоставить Киеву Томос (указ) об автокефалии православной церкви в Украине. УПЦ КП и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) поддержали эту инициативу, УПЦ МП высказалась против.