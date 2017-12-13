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Конституционный переворот: дело Лавриновича передали в суд

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Бывшего министра юстиции Александра Лавриновича обвиняют по статье 109 Уголовного кодекса.
Глава Минюста помог незаконно расширить полномочия Януковича
Глава Минюста помог незаконно расширить полномочия Януковича
lb.ua

Управление специальных расследований Генеральной прокуратуры передало в суд обвинительный акт против бывшего министра юстиции Александра Лавриновича. Он обвиняется по ч.1 ст.109 Уголовного кодекса - захват государственной власти.

Об этом сообщила пресс-служба ГПУ.

Дело касается так называемого конституционного переворота 2010 года, когда в действие была введена Конституция в редакции 1996 года, предоставившая президенту больше полномочий.

По версии следствия, Лавринович в период июля-октября 2010 года совершил действия, направленные на захват государственной власти Виктором Януковичем, в том числе путем принятия мер по изменению Конституции Украины, что привело к расширению полномочий президента Украины незаконным способом.

Соучастники преступления - бывший президент Виктор Янукович и бывший заместитель министра - объявлены в розыск.

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Напомним, Лавринович также является обвиняемым по другому делу - в связи с закупкой Минюстом услуг американской юридической фирмы для сбора доказательств против Юлии Тимошенко. Это дело Лавриновича находится на рассмотрении суда.

Напомним, прокуратура завершила расследование дела Лавриновича 13 декабря 2017 года.

Ранее в начале осени 2017 года ГПУ сообщила о подозрении экс-президенту Виктору Януковичу и экс-министру юстиции Лавриновичу в захвате государственной власти. 
 

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Теги: конституционный переворот, Лавринович, Янукович, ГПУ
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