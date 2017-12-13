Конституционный переворот: дело Лавриновича передали в суд

Бывшего министра юстиции Александра Лавриновича обвиняют по статье 109 Уголовного кодекса.

Управление специальных расследований Генеральной прокуратуры передало в суд обвинительный акт против бывшего министра юстиции Александра Лавриновича. Он обвиняется по ч.1 ст.109 Уголовного кодекса - захват государственной власти.

Об этом сообщила пресс-служба ГПУ.

Дело касается так называемого конституционного переворота 2010 года, когда в действие была введена Конституция в редакции 1996 года, предоставившая президенту больше полномочий.

По версии следствия, Лавринович в период июля-октября 2010 года совершил действия, направленные на захват государственной власти Виктором Януковичем, в том числе путем принятия мер по изменению Конституции Украины, что привело к расширению полномочий президента Украины незаконным способом.

Соучастники преступления - бывший президент Виктор Янукович и бывший заместитель министра - объявлены в розыск.

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Напомним, Лавринович также является обвиняемым по другому делу - в связи с закупкой Минюстом услуг американской юридической фирмы для сбора доказательств против Юлии Тимошенко. Это дело Лавриновича находится на рассмотрении суда.

Напомним, прокуратура завершила расследование дела Лавриновича 13 декабря 2017 года.

Ранее в начале осени 2017 года ГПУ сообщила о подозрении экс-президенту Виктору Януковичу и экс-министру юстиции Лавриновичу в захвате государственной власти.

