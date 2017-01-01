Супрун показала, как здороваться с женщинами без сексизма

Соответствующую инструкцию и.о министра здравоохранения разместила в своем Twitter.

И.о министра здравоохранения Ульяна Супрун задалась вопросом борьбы с сексизмом. Одним из шагов к преодолению сексизма Супрун видит способ приветствия женщин.

Читай также: В Киеве задержан угрожавший Супрун мужчина

В своем аккаунте Twitter она выложила инструкцию для мужчин в картинках, состоящую из пяти простых шагов, как здороваться с женщинами. Пошаговое руководство состоит из пяти этапов, и по сути - это простое рукопожатие.

Шаг первый – найти женщину

Шаг второй – протянуть руку под небольшим углом, держа большой палец поднятым кверху

Шаг третий – твердно, но не очень сильно пожать руку

Шаг четвертый – опустить руку в начальное положением

Шаг пятый – продолжать преодолевать гендерные стереотипы

Инструкция "как здороваться с женщинами" twitter.com/usuprun

“Без комментариев“, - подписала картинку Супрун.

Напомним, во время ссоры в Верховной Раде 16 марта, вице-спикер Ирина Геращенко обвинила радикала Олега Ляшко в сексизме после того, как он назвал ее “Головихой“.