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Супрун показала, как здороваться с женщинами без сексизма

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Соответствующую инструкцию и.о министра здравоохранения разместила в своем Twitter.
Ульяна Супрун задалась вопросом сексизма
Ульяна Супрун задалась вопросом сексизма
УНИАН

И.о министра здравоохранения Ульяна Супрун задалась вопросом борьбы с сексизмом. Одним из шагов к преодолению сексизма Супрун видит способ приветствия женщин.

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В своем аккаунте Twitter она выложила инструкцию для мужчин в картинках, состоящую из пяти простых шагов, как здороваться с женщинами. Пошаговое руководство состоит из пяти этапов, и по сути - это простое рукопожатие. 

  • Шаг первый – найти женщину
  • Шаг второй – протянуть руку под небольшим углом, держа большой палец поднятым кверху
  • Шаг третий – твердно, но не очень сильно пожать руку
  • Шаг четвертый – опустить руку в начальное положением
  • Шаг пятый – продолжать преодолевать гендерные стереотипы

 

Инструкция
Инструкция "как здороваться с женщинами"
twitter.com/usuprun

 

“Без комментариев“,  - подписала картинку Супрун.

Напомним, во время ссоры в Верховной Раде 16 марта, вице-спикер Ирина Геращенко обвинила радикала Олега Ляшко в сексизме после  того, как он назвал ее “Головихой“.

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Теги: Украина, Супрун, сексизм, инструкция, Twitter
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