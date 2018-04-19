"Мощный импульс" : Аксенов рассказал о запуске Крымского моста

Ставленник Кремля упомянул Крымский мост при выступлении на Ялтинском экономический форуме.

Читай также: В Крыму признали, что туристического потока как такового нет

Сергей Аксенов, возглавляющий оккупационную власть в Крыму, заявил, что первые автомобили по мосту через Керченский пролив проедут уже через несколько недель, а Таврическая и Балаклавская электростанции дадут первый ток в этом году.

Об этом он сообщил во время приветствия участников Ялтинского международного экономического форума, передают РИА Новости.

“Ввод в эксплуатацию этих важных объектов придаст мощный импульс развитию всех отраслей экономики и социальной сферы, резко повысит инвестиционную привлекательность нашего полуострова“, — отметил Аксенов.

Читай также: Часть косы Тузла перешла в собственность РФ

Начало движения автомобилей по Керченскому мосту изначально запланировали на декабрь 2018 года. Однако строители заявили, что идут с опережением графика и планируют пустить автомобили уже в мае.

Как сообщалось 16 апреля, российские строители уже проводят пусконаладочные работы автоматизированной системы управления дорожным движением Крымского моста.