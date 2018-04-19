В Кремле прокомментировали идею поместной церкви в Украине

Песков напомнил о позиции РПЦ в этом вопросе - он считает, что такие действия направлены на раскол, а не на объединение православной церкви.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что Москва вряд ли поддержит создание автокефальной поместной церкви в Украине.

Об этом сообщает РИА Новости.

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“Скажем так, какие-то действия, направленные на раскол церкви, вряд ли могут поддерживаться и вряд ли могут приветствоваться“, — заявил он, отвечая на вопрос о возможности создания на Украине независимой православной церкви.

Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала предложенное президентом Петром Порошенко обращение к вселенскому патриархату о предоставлении Киеву разрешения на создание единой поместной автокефальной церкви. Решение Синода Константинопольской церкви об автокефалии для Украины может быть принято до 28 июля.

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Порошенко в своем выступлении подчеркнул, что чужое государство не имеет права вмешиваться в церковные дела Украины.

На сегодняшний день в Украине действуют несколько церквей православного обряда — признанная всеми поместными православными Церквами мира УПЦ Московского патриархата, а также УПЦ Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), Украинская греко-католическая церковь.

В 1992 году митрополит Филарет потребовал для УПЦ автокефалии. Не получив на это согласия, он создал и юридически зарегистрировал так Киевский патриархат. За это в 1997-м РПЦ отлучила Филарета от церкви и предала анафеме.