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В Кремле прокомментировали идею поместной церкви в Украине

Комментариев: 4
Песков напомнил о позиции РПЦ в этом вопросе - он считает, что такие действия направлены на раскол, а не на объединение православной церкви.
Кремль ожидаемо против независимой церкви в Украине
Кремль ожидаемо против независимой церкви в Украине
EPA/UPG

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что Москва вряд ли поддержит создание автокефальной поместной церкви в Украине.

Об этом сообщает РИА Новости.

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“Скажем так, какие-то действия, направленные на раскол церкви, вряд ли могут поддерживаться и вряд ли могут приветствоваться“, — заявил он, отвечая на вопрос о возможности создания на Украине независимой православной церкви.

Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала предложенное президентом Петром Порошенко обращение к вселенскому патриархату о предоставлении Киеву разрешения на создание единой поместной автокефальной церкви. Решение Синода Константинопольской церкви об автокефалии для Украины может быть принято до 28 июля.

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Порошенко в своем выступлении подчеркнул, что чужое государство не имеет права вмешиваться в церковные дела Украины.

На сегодняшний день в Украине действуют несколько церквей православного обряда — признанная всеми поместными православными Церквами мира УПЦ Московского патриархата, а также УПЦ Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), Украинская греко-католическая церковь.

В 1992 году митрополит Филарет потребовал для УПЦ автокефалии. Не получив на это согласия, он создал и юридически зарегистрировал так Киевский патриархат. За это в 1997-м РПЦ отлучила Филарета от церкви и предала анафеме.

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Теги: церковь, Песков, Россия, УПЦ МП, УПЦ КП, автокефалия, поместная церковь
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Комментариев (5)
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*******    19.04.2018, 15:48
Оценка:  0
*******
А кто говорит об объединении?
Есть Украина должна быть и УПЦ КП
А РПЦ налогами обложить
z-u-b    19.04.2018, 15:04
Оценка:  +6
z-u-b
песков,раскажи,как твои дедываевали церкви сжигали,священников убивали
Sinobi-life    19.04.2018, 15:04
Оценка:  +3
Sinobi-life
Обьединяться с ГБнёй,у них точно мозга НЕТ!!!
Sinobi-life    19.04.2018, 15:04
Оценка:  +2
Sinobi-life
Всё что не нравится улусу - верно!!!
BOM-BOM    19.04.2018, 15:04
Оценка:  +6
BOM-BOM
Кто-то сомневается, что баба яга против?
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