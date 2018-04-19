В Раде рассуждали, кто "неосмотрительно" основал Москву

По словам депутата Рыбчинского, не является историческим фактом, что Юрий Долгорукий основал Москву.

Во время выступления в Верховной Раде по созданию единой поместной украинской православной церкви, депутат Евгений Рыбчинский заявил, что российская власть “приплела“ киевского князя Юрия Долгорукого к основанию Москвы и это не является историческим фактом.

Об этом сообщает Страна.ua.

“Не является историческим фактом, что Юрий Долгорукий основал Москву. Это московские идеологи привязали нашего киевского князя к тому болоту, где...летали комары и до сих пор летают. Была крещена Киевская Русь и другой Руси не существует. Была крещена только эта земля, только идолы по Днепру плыли куда-то далеко, а сегодня они стоят на московских, кремлевских склонах“, - сказал Рыбчинский.

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Депутат от БПП Артур Герасимов отметил, что единая поместная православная церковь восстановит историческую справделвость, так как именно из Киева более расширилась православная вера в восточно-европейском регионе, в том числе по территории РФ.

“Для украинского общества это исторический шанс получить каноническую церковь с центром в Киеве, а не в Москве. Кроме того, это не просто событие, которое состоится в ближайшее время, это восстановление исторической справедливости, ведь именно из Киева более 1000 лет назад расширилась православная вера в восточно-европейском регионе, в том числе по территории страны-агрессора“, - заявил депутат.

В тоже время, выступая в Раде президент Порошенко заявил, что томос Вселенского патриарха об автокефальной поместной украинской церкви укрепит национальную безопасность страны, передает Сегодня.

“На днях я написал официальное обращение к Вселенскому патриарху с просьбой о томосе, об автокефалии православной церкви Украины. Грамоту о независимости украинской православной церкви, если говорить светским, мирским языком. Этот долгожданный томос станет не только торжеством православия, но и актом восстановления глубокой исторической справедливости. Именно из Царь-града пролился на нашу благословенную землю свет христианской веры. И уже потом мы поделились этим светом с тем Залесьем, в котором древние киевские князья очень неосмотрительно основали Москву“, - заявил президент.

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По мнению главы государства, томос прекратит “дележку“ на канонических и неканонических, усилив при этом религиозную свободу граждан.

“Томос укрепит независимость Украины. Он удалит рудименты того политического проекта, который называется русским миром, который придумали иерархи русской православной церкви. Это уже потом эту опасную для Украины политическую ересь взяла на вооружение власть Российской Федерации“, - добавил Порошенко.

Напомним, 19 апреля президент Порошенко заявил, что единая православная церковь не станет государственной, кто захочет, тот сможет остаться в церкви Московского патриархата.