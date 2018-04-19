В Румынии стреляли в свадебного фотографа из Одессы

Мужчина получил шесть пулевых ранений.

В Румынии неподалеку от границы с Молдовой жертвой криминальных разборок стал свадебный фотограф из Одессы Вадим Малоголовенко, имеющий сейчас молдавское гражданство.

Об этом сообщают Аргументы и Факты Молдова.

Читай также: В Одессе произошла стрельба, есть раненые

Раненого мужчину истекающего кровью, обнаружил возле дороги житель села Чепарь, ехавший на тракторе. Пострадавший заявил, что в него стрелял приятель, который теперь ищет его, чтобы убить.

По предварительной информации, мужчиной, стрелявшим в фотографа, является 40-летний молдованин. У стрелявшего “богатое” криминальное прошлое: он был судим за насилие, а в Румынию его привела контрабанда сигарет.

По информации румынской прокуратуры, преступник и его жертва были давно знакомы, и оба в 2017 году обвинялись в контрабанде сигарет. В ночь с 13 на 14 апреля, когда и произошел инцидент, они намеревались пересечь Румынию, чтобы добраться до Молдовы.

Напомним, в феврале в Одесской области из автомата обстреляли джип фермера.