Украина призвала мир не признавать передачу Тузлы в федеральную собственность РФ

В Министерстве оккупированных территорий напомнили, что согласно нормам международного права Крым остается неотъемлемой частью Украины.

Россия намерена передать о. Тузла в федеральную собственность РФ depositphotos.com

Министерство временно оккупированных территорий осудило намерения оккупационных властей Крыма передать в собственность Российской Федерации территории острова Тузла. Об этом говорится в заявлении министерства.

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Напомним, 17 апреля оккупанты в Крыму заявили о намерении передать в федеральную собственность РФ территорию острова Тузла площадью 6530 м кв.

В МВОТ осуждают незаконные действия государства-агрессора и призывает мировое сообщество не признавать факт передачи части о. Тузла в собственность РФ “с целью недопущения дальнейшего пренебрежение положениями конституционно-правовых норм украинского законодательства и основных принципов международного права“.

Такие действия противоречат Конституции и законам Украины, а также международному праву, поскольку по всем международным нормам и документами Крым остается неотъемлемой частью Украины, напомнили в Министерстве.

Тузла - это песчаный остров площадью 3,5 кв км в Керченском проливе между Керченским полуостровом Крыма на западе и Таманским полуостровом Краснодарского края на востоке. В 2003 году стал причиной инициированного Россией территориального спора с Украиной.