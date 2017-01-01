Некоторые местные пляжи разрушены и пустуют.

Здравница уже не та...

Заборы и унылые пляжи: как сейчас выглядит Коктебель

Заборы и унылые пляжи: как сейчас выглядит Коктебель

В оккупированном Россией Крыму наблюдается общий окончательный упадок туристической инфраструктуры.

Фотоотчет с прогулки по некогда курортному поселку подготовили Крым.Реалии.

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“Коктебель – поселок городского типа, один из наиболее развитых когда-то курортов в Крыму. Название поселка с крымскотатарского переводится как “край голубых холмов“. Возможно, такое наименование дали, потому что Коктебель находится у подножия потухшего вулкана Кара-Даг. Особую роль поселку придает и то, что с начала XIX века здесь отдыхали известные художники и писатели. Но сейчас некоторые местные пляжи разрушены и пустуют – там висят таблички с надписью “купаться запрещено“, - отмечает издание.

Также пользователь Igor Khoroshok в апреле посетил Коктебель и выложил видео-отчет. Он настроен позитивно:

Коктебель, 1 апреля 2018 года 0:00 / 09:11



Как сообщалось 2 апреля, Коктебельская бухта близка к экологической катастрофе.

Ранее известный российский блогер Илья Варламов побывал в крымских курортах и рассказал о своих впечатлениях.

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Также в 2016 году Редакция bigmir)net анализировала изображения веб-камер основных крымских курортов.

Стоит отметить, что в 2016 пятна мазута покрыли пляжи оккупированного Судака.