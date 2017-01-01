Заборы и унылые пляжи: как сейчас выглядит Коктебель
В оккупированном Россией Крыму наблюдается общий окончательный упадок туристической инфраструктуры.
Фотоотчет с прогулки по некогда курортному поселку подготовили Крым.Реалии.
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“Коктебель – поселок городского типа, один из наиболее развитых когда-то курортов в Крыму. Название поселка с крымскотатарского переводится как “край голубых холмов“. Возможно, такое наименование дали, потому что Коктебель находится у подножия потухшего вулкана Кара-Даг. Особую роль поселку придает и то, что с начала XIX века здесь отдыхали известные художники и писатели. Но сейчас некоторые местные пляжи разрушены и пустуют – там висят таблички с надписью “купаться запрещено“, - отмечает издание.
Также пользователь Igor Khoroshok в апреле посетил Коктебель и выложил видео-отчет. Он настроен позитивно:
Как сообщалось 2 апреля, Коктебельская бухта близка к экологической катастрофе.
Ранее известный российский блогер Илья Варламов побывал в крымских курортах и рассказал о своих впечатлениях.
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Также в 2016 году Редакция bigmir)net анализировала изображения веб-камер основных крымских курортов.
Стоит отметить, что в 2016 пятна мазута покрыли пляжи оккупированного Судака.