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Заборы и унылые пляжи: как сейчас выглядит Коктебель

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Некоторые местные пляжи разрушены и пустуют.
Заборы и унылые пляжи: как сейчас выглядит Коктебель
© ru.krymr.com
Фото 1/16
  • Здравница уже не та...
  • Остатки былой красоты
  • Кто-то продает дом, так и не закончив стройку
  • Стройку закончили, но за собой не убрали
  • Любви все языки покорны
  • Россияне строили
  • Каждый из представленных кадров красноречив по-своему
  • Просто забыли сменить таблички или все же специально оставили?
  • Ржавеющие зонтики
  • Почему-то никто не выделил средства на покраску кабинок
  • Зона отдыха...
  • Коты невеселые
  • Все "ярко, солнечно, красочно"
  • Один плафон уцелел
  • Немой протест
  • Алкоголь - часть культуры "русского мира"
Заборы и унылые пляжи: как сейчас выглядит Коктебель
Здравница уже не та...
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В оккупированном Россией Крыму наблюдается общий окончательный упадок туристической инфраструктуры.

Фотоотчет с прогулки по некогда курортному поселку подготовили Крым.Реалии.

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“Коктебель – поселок городского типа, один из наиболее развитых когда-то курортов в Крыму. Название поселка с крымскотатарского переводится как “край голубых холмов“. Возможно, такое наименование дали, потому что Коктебель находится у подножия потухшего вулкана Кара-Даг. Особую роль поселку придает и то, что с начала XIX века здесь отдыхали известные художники и писатели. Но сейчас некоторые местные пляжи разрушены и пустуют – там висят таблички с надписью “купаться запрещено“, - отмечает издание. 

Также пользователь Igor Khoroshok в апреле посетил Коктебель и выложил видео-отчет. Он настроен позитивно:

Коктебель, 1 апреля 2018 года
0:00 / 09:11

 

Как сообщалось 2 апреля, Коктебельская бухта близка к экологической катастрофе.

Ранее известный российский блогер Илья Варламов побывал в крымских курортах и рассказал о своих впечатлениях. 

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Также в 2016 году Редакция bigmir)net анализировала изображения веб-камер основных крымских курортов.

Стоит отметить, что в 2016 пятна мазута покрыли пляжи оккупированного Судака.

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Теги: Крыим, пляж, туристы, экология, оккупатны
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