Услуги Киевстар подорожают на 50%

Изменения в тарифах связаны с запуском 4G.

Крупнейший мобильный оператор Украины Киевстар поднимет абонплату на 30-50% из-за запуска 4G. Компания уже запустила рассылку уведомлений. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Изменения коснутся контрактных и корпоративных абонентов Киевстара. Они будут автоматически переведены на новые тарифы начиная с 1 мая 2018 года.

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Представитель Киевстара сообщил изданию, что стандартный тариф – 180 гривен в месяц изменится на 275 гривен в месяц, то есть стоимость пользования услугами Киевстар возрастет на 53%.

Также в Киевстар отметили, что если клиент не согласен с условиями перевода, он может самостотельно выбрать новый тариф из новой линейки, и если он дешевле действующего – придется заплатить 30 гривен.

Напомним, 6 апреля сообщалось, что высокоскоростной интернет 4G от Киевстар запустили в 20 городах Украины.