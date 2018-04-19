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Услуги Киевстар подорожают на 50%

Комментариев: 2
Изменения в тарифах связаны с запуском 4G.
Киевстар поднимет тарифы из-за 4G
Киевстар поднимет тарифы из-за 4G
mediasat.info

Крупнейший мобильный оператор Украины Киевстар поднимет абонплату на 30-50% из-за запуска 4G. Компания уже запустила рассылку уведомлений. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Изменения коснутся контрактных и корпоративных абонентов Киевстара. Они будут автоматически переведены на новые тарифы начиная с 1 мая 2018 года.

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Представитель Киевстара сообщил изданию, что стандартный тариф – 180 гривен в месяц изменится на 275 гривен в месяц, то есть стоимость пользования услугами Киевстар возрастет на 53%.

Также в Киевстар отметили, что если клиент не согласен с условиями перевода, он может самостотельно выбрать новый тариф из новой линейки, и если он дешевле действующего – придется заплатить 30 гривен.

Напомним, 6 апреля сообщалось, что высокоскоростной интернет 4G от Киевстар запустили в 20 городах Украины. 

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Теги: Украина, Киевстар, 4G, повышение тарифов
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Комментариев (2)
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Потому_что    19.04.2018, 15:07
Оценка:  +3
Потому_что
У них и 3G толком не работает, еще за эфемерный 4G платить.
БуГоГарин    19.04.2018, 15:05
Оценка:  +4
БуГоГарин
и все пойдут на лайф)
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