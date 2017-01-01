В Украине 5-й уровень пожароопасности: экологи бьют тревогу

В Укргидрометцентре отмечают, что опасность в первую очередь касается подстилающей поверхности, в частности сухой травы. Поэтому призывают граждан быть осторожными с огнем.

В Украине на ближайшие дни объявили самый высокий уровень пожарной опасности - пятый.

В Укргидрометцентре отмечают, что опасность в первую очередь касается покрова земли, в частности сухой травы. Поэтому призывают граждан быть осторожными с огнем.

Экологи, в свою очередь, отмечают вред для природы от самовольного сжигания сухих растений. Такая традиция, по их словам, особенно популярна в Украине весной.

Пожарная опасность

Как сообщили BBC News Украина в Укргидрометцентре, уровень опасности - расчетная величина, на которую влияет прогноз температуры и осадков.

Горит не просто трава горит водоболотная местность, там гнездится утка, другая птица, много краснокнижных птиц. В траве водятся ежи, лягушки, пресмыкающиеся. Это все просто сгорает.

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Сейчас синоптики предупреждают о пожарной опасности на большей части территории Украины, особенно в западных и северных областях.

“Ситуация говорит о высокой вероятности возникновения пожара в экосистеме. Происходит высыхание подстилающей поверхности. Это и трава, которая еще осталась с прошлого года, это и хвоя в лесах. От окурка или какой-то спички может быть значительный пожар“, - рассказал BBC News Украина заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко.

В Укргидрометцентре прогнозируют сохранение высокого уровня пожарной безопасности как минимум до 24 апреля.

Затем почти всей территории Украины ожидаются дожди.

Экологическая опасность

ПКТМЕ“СКЕЛЯ



Из-за засушливой погоды экологи напомнили о вреде для животных от сжигания травы и других сухих растений.

“Горит не просто трава - горит водоболотная местность, там гнездится утка, другая птица, много краснокнижных птиц. То есть все эти гнезда с будущим приростом - все сгорает. В тростнике, в траве водятся ежи, лягушки, пресмыкающиеся. Это все просто сгорает“, - рассказывает BBC News Украина Андрей Обьещик, руководитель ОО “Скеля“ из Тернопольской области.

По словам Обьещика, активисты лишь в последнее время несколько раз ловили на горячем людей, которые сознательно устраивали поджоги.

“Село Новики, возле карьера, заповедная зона, водоболотная территория. Закупили фазанов, запустили на эту территорию, чтобы размножались. Люди выходят и нагло жгут. То есть этот фазан, который мог там быть, фактически он обречен“, - говорит природозащитник.

По словам активиста, нередко в сожженной траве находили сгоревших ежей, собак, лисиц, зайчат.

Кроме того, такие пожары вредят почве.

“Люди думают, если они сожгут, оно перегорит и подживит землю. Это неправда. Если пожар на черноземе, то 10 сантиметров земли теряет свою ценность“, - говорит природозащитник.

По словам активиста, уменьшить вред для экологии должна разъяснительная работа.

“Люди не сознательны, им это никто никогда не объяснял“, - уточнил Андрей Обьещик.

Государственный контроль

В Государственной экологической инспекции Украины подчеркивают, что сжигать сухие растения, разжигать костер в пределах населенных пунктов - запрещено.

“Если сжигание сухой растительности и ее остатков вредит в основном здоровью людей, то выжигание стерни, лугов, пастбищ, участков со степной и естественной растительностью приводит к разрушению почвенного покрова, снижению плодородия почвы, гибели насекомых и мелких животных“, - говорится в сообщении Госэкоинспекции.

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За сжигание растительности для граждан предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 170 до 340 грн.