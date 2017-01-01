В ДНР почтили память Моторолы странной табличкой

Памятную таблицу в честь Моторолы повесили над козырьком подъезда дома где проживал боевик.

В сети бурно отреагировали на фото с табличкой rusvesna.su

Журналист Денис Казанский опубликовал фото с памятной табличкой, посвященной убитому боевику Мотороле, которую разместили на доме в Донецке где он проживал.

Памятную табличку разместили над козырьком подъезда таким образом, чтобы было невозможно рассмотреть ни надпись, ни фото “героя“, написал в Twitter журналист.

Скорее всего памятную доску "спасают" от вандалов twitter.com/den_kazansky

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“Памятная доска на доме, где жил Моторола. Место выбрали над козырьком подъезда, так, чтобы невозможно было с земли рассмотреть, что на ней изображено. Сразу видно, ценят в ДНР героев“, - отметил он.

В комментариях пользователи предположили, что табличку повесили так высоко, дабы обезопасить ее от надругательств.

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Напомним, 9 февраля глава террористической группировки ДНР Александр Захарченко заявил об установлении личностей всех причастных к убийству Михаила Толстых (позывной Гиви).