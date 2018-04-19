Активист подсказал Гройсману, где "спрятаны" 50 млрд грн на таможне

Контрабандные схемы, основанные на коррупции, продолжают беспрепятственно работать на украинских таможнях.

Примеры работающих схем в ходе пресс-конференции привел Глава общественного совета при Главном управления Государственной фискальной службы Украины, заместитель генерального директора Ассоциации международных экспедиторов Украины Виктор Берестенко.

По его словам, только “Автохаб“ – пилотный проект по борьбе с коррупцией при импорте транспортных средств, который в 2017 году открывал лично премьер-министр Владимир Гройсман, - в настоящее время сам стал новой схемой и приносит своим кураторам около 3,5 млн долларов коррупционных доходов.

Вторая схема состоит в том, что при оформлении товаров на таможнях фирмы-однодневки декларируют не тот товар, который фактически находится в контейнере, а другой, который в несколько раз, а иногда и в 10 раз дешевле. Например, вместо обуви – подошвы, вместо ткани – нитки, вместо дорогих хозтоваров – картонные коробки и пленку ПВХ. И таможенники на это “закрывают глаза“. В результате, обязательные платежи в бюджет также снижаются в разы. В частности Берестенко привел пример, когда груз обуви стоимостью 94 тыс. долл. был оформлен по цене в 12 тысяч.

“Грузопотоки идут в Сумы и Днепр, из 30 тысяч долларов в бюджет платится 3 тысячи. А за то, чтобы с Одесской таможни беспрепятственно выезжали контейнеры (без взвешивания и других методов контроля), работники таможни получают по 1000 долларов за 1 контейнер. Эти схемы не могут существовать без покровителей в силовых ведомствах и руководстве таможен и ГФС“, - подчеркнул Берестенко.

По подсчетам активиста, участники таких контрабандных схем всего за полгода и только на Одесской таможне нанесли бюджету ущерб по меньшей мере в 10 млн. долл.

Таким образом, за год только на тех таможнях, где эта схема используется наиболее активно – Одесской, Сумской, Киевской областной и Днепровской, дополнительные поступления в бюджет за год могут составить 80 миллионов долларов, и еще 40 миллионов долларов – от “Автохаба“.

Берестенко добавил, что соответствующая информация уже неоднократно сообщалась правоохранительным органам и в ГФС, например, начальнику Одесской таможни Александру Власову. Однако никакой реакции не последовало. Теперь же Берестенко намерен обращаться в Кабмин, Администрацию президента, Генеральную прокуратуру Украины, а также в дипломатические представительства иностранных государств.

Напомним, ранее Гройсман ожидал, что усилиями ГФС удастся мобилизовать 50 млрд грн с помощью борьбы с контрабандой.