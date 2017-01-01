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Миллион украинцев выбрали себе врача - Минздрав

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Кампания продвигается в хорошем темпе там, где местные власти и медучреждения хорошо подготовились. Интернет, компьютеры, принтеры и бумага - базовые вещи, необходимые для подписания деклараций с пациентами, заявила Ульяна Супрун.
Супрун отчиталась о первом миллионе деклараций, подписанных украинцами с врачами
Супрун отчиталась о первом миллионе деклараций, подписанных украинцами с врачами
facebook.com/pg/ulanasuprun

Уже миллион украинцев выбрали своего семейного врача, терапевта или педиатра в рамках кампании Врач для каждой семьи, подписав с ними соответствующие декларации. Об этом в четверг, 19 апреля, заявила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в своем Facebook.

“Подходит к концу третья неделя кампании Врач для каждой семьи, и уже миллион украинцев выбрали своего семейного врача, терапевта или педиатра“, - написала она в соцсети.

По словам Супрун, кампания продвигается в хорошем темпе там, где местные власти и медучреждения хорошо подготовились.

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“Интернет, компьютеры, принтеры и бумага - базовые вещи, необходимые для подписания деклараций с пациентами. Они должны быть обеспечены властью на местах“, - отметила руководитель Минздрава.

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Она также подчеркнула, что опыт медучреждений, которые лучше справляются с изменениями, показывает, что “секрет успеха - это подготовленные и мотивированные медицинские работники, профессиональная и эффективная местная власть и активные граждане“.

Напомним, со 2 апреля стартовала кампания “Врач для каждой семьи“. Украинцы смогут подписать декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром.

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Теги: медицина, здравоохранение, Минздрав, врачи, врач, Супрун, Инициатива Минздрава, медицинская реформа
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