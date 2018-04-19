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В Виннице рухнул забор воинской части и "придавил" пять авто

Комментариев: 1
Инцидент произошел из-за сильных порывов ветра.
Военные сообщили, что ситуацию с владельцами авто уже урегулировали
Военные сообщили, что ситуацию с владельцами авто уже урегулировали
скриншот из видео

В Виннице на улице Некрасова металлический забор, огораживающий территорию строительных работ, упал на 5 припаркованных автомобилей.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook пользователь Владимир Затайдух.

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В комментариях под видео страница Военной части 3008, которая находится на улице Некрасова, сообщила, что забор упал из-за сильного ветра. 

“В связи с сильными порывами ветра, произошло такое событие. Беседу с владельцами автотранспорта проведено, решение удовлетворяет автовладельцев“, — сообщили военные.

Напомним, 10 апреля в Виннице на строителей рухнула стена.

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Теги: забор, стена, обрушение, воинская часть, Винница, авто
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Комментариев (1)
alex-zol    19.04.2018, 16:53
Оценка:  0
alex-zol
ветер из России.))
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