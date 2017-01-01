В Киеве продавца фастфуда заставили извиняться за "сепарскую музыку"

Представители праворадикальной организации С14 угрозами заставили работника фастфуда извиняться.

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В центре Киева националисты заставили извиняться на камеру работника фастфуда из-за песни, звучавшей внутри киоска.

Об этом на своей странице в Facebook написал активист С14 Сергей Мазур и опубликовал соответствующее видео.

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“Извинения переселенца по сепарскую музыку в центре города. Это второй поход активистов С14. В первый раз “героя“ из Донецка не застали, но пообщались с руководством. Перед нашим приходом неравнодушные патриоты дали понять продавцу, почему больше не стоит включать музычку о Гиви и Мотороле. Все понял. Такого больше не повторится. Эмоции и слова персонажа говорят сами за себя“, - написал он в своем сообщении.

Однако стоит отметить, что на видео звучит русскоязычная песня проекта Сомали в снегу (российский рэпер Тимур Кузьминых, более известный как Dino MC 47). В тексте песни действительно звучат слова о Гиви и Мотороле, однако в негативном контексте. Из текста песни можно сделать вывод, что это критика происходящих сегодня в России процессов (которые также затрагивают Украину), а совсем не прославление Гиви с Моторолой.

В частности, в песне звучат такие строки:

“...Генералы строят планы в тепле штабов и казарм

Бойцы в полях, а их мамки и жёны в слезах

Мог бы рассказать пацан, но он на лечении

По федеральной программе импортозамещения...

...

Депутату нужен новый Benz, он здоров и молод

Домик на лазурке, пара чётких тёлок

Избирателю его необходим онколог,

Но там, где он работал, теперь офис сайта приколов...“

Напомним, в конце марта в Тернополе разгорелся скандал - в интернете местное издание Політерно обнародовало видео, на котором, как утверждали авторы, тернопольские силовики танцевали под песню запрещенного в городе российского исполнителя Олега Газманова Офицеры.