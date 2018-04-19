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Я россиянин, давай обнимемся: под Генконсульство РФ в Одессе вывели бездомных

Комментариев: 1
Активисты таким способом хотели привлечь внимание одесских властей к факту существования в городе российского Генконсульства.
Бездомных переодели в ватники и дали им водку
Бездомных переодели в ватники и дали им водку
dumskaya.net

В Одессе под Генконсульством России прошла акция общественной организации Рада горомадской безпеки, на которую активисты привели бездомных, переодетых в ватники.

Об этом сообщает издание Думская.

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Бездомные расположились у входа Генконсульства с водкой и плакатами “Я -россиянин, давай обнимемся“.

По словам главы организации Марка Гордиенко, целью акции было привлечение внимания мэра Одессы Геннадия Труханова, председателя Одесской ОГА Максима Степанова и депутатов местных советов к существованию российского дипучреждения в городе.

“На пятом году войны здесь продолжает существовать резидентура ФСБ, поэтому завтра-послезавтра мы посетим партийные офисы тех партий, которые имеют свои фракции в городском и областном советах с требованием, чтобы они на ближайшей сессии обратились к президенту и премьер-министру с требованием закрыть Генконсульство РФ в Одессе“,- пояснил Гордиенко.

Но пояснил, что это инсталляция "русского мира" в ответ на флешмоб, который запустили пиарщики ФСБ под девизами “Я - русский, давай обнимемся“ или “Я-украинец, давай обнимемся“.

Напомним, 18 марта в Киеве под посольством России прошла акция Нет российским выборам в Украине. Также в день президентских выборов в России возле Генерального консульства РФ в Харькове прошла акция протеста. 

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Теги: Одесса, Генконсульство РФ, акция, бездомные, флэшмоб
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Комментариев (1)
Woodbrother    19.04.2018, 16:56
Оценка:  +1
Woodbrother
Пора это шпионское гнездо закрыть.
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