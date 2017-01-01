СБУ разоблачила канал поставок оружия из ЕС и США в Украину

В Украину оружие завозили в разобранном виде, позже в Киеве его собирали для дальнейшей реализации.

Национальная полиция совместно со Службой безопасности Украины (СБУ) разоблачила международный канал поставки оружия в Украину.

Об этом рассказал заместитель главы СБУ Виктор Кононенко на брифинге, который транслировал 112 Украина.

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“18 апреля текущего года совместно с Нацполицией прекращена деятельность уголовной группировки, которая с задействованием сообщников из-за границы специализировалось на незаконном ввозе в Украину оружия иностранного производства. В ходе проведения следствия установлено, что житель города Киева наладил канал поставки запчастей к пистолетам и автоматам... из США и стран Европы“, - отметил Кононенко.

В ходе спецоперации силовики осуществили две закупки оружия и во время второй был задержан организатор канала поставок оружия.

“По результатам проведенных обысков было изъято 3 пулемета, 3 автомата, 2 винтовки, 7 пистолетов-пулеметов, 30 пистолетов и револьверов, 8 гранатометов, 32 гранаты, 5 мин, 3240 патронов и комплекты для сборки еще 49 пистолетов“, - сообщил Коваленко и уточнил, что это оружие было изъято у 5 человек во время обысков в 7 домах и 6 автомобилях.

Организатору канала было сообщено о подозрении по статье 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Напомним, под Одессой задержали торговца оружием из зоны АТО.