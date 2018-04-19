В Борисполе полиция спасла сбитого машиной хаски

Животному оказали помощь. Хозяина уже нашли.

В городе Борисполь Киевской области полицейские нашли травмированную собаку, сообщается на странице патрульной полиции Борисполя в Facebook. Это случилось в ночью на четверг, 19 апреля.

Окровавленное животное лежало возле проезжей части. Судя по полученным травмам, хаски сбила машина, однако водитель скрылся, не оказав помощи собаке.

Хаски был обнаружен на обочине весь в крови facebook.com/Патрульна-поліція-Борисполя

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Патрульные забрали хаски и доставили в Зооветцентр на улице Полевой, где собака получила необходимую медицинскую помощь.

Позже волонтеры рассказали, что нашелся хозяин собаки и забрал питомца домой.

Нашелся хозяин и забрал потерпевшее животное домой. facebook.com/Патрульна-поліція-Борисполя

Напомним, 6 апреля сообщалось, что в Хабаровске трое мужчин спасли собаку, провалившуюся под лед. Трое мужчина бросились ей на помощь. Соблюдая технику безопасности, им удалось благополучно достать животное.

Также напомним, что 22 марта в Броварах спасли истекающего кровью олененка.