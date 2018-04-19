В Борисполе полиция спасла сбитого машиной хаски
В городе Борисполь Киевской области полицейские нашли травмированную собаку, сообщается на странице патрульной полиции Борисполя в Facebook. Это случилось в ночью на четверг, 19 апреля.
Окровавленное животное лежало возле проезжей части. Судя по полученным травмам, хаски сбила машина, однако водитель скрылся, не оказав помощи собаке.
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Патрульные забрали хаски и доставили в Зооветцентр на улице Полевой, где собака получила необходимую медицинскую помощь.
Позже волонтеры рассказали, что нашелся хозяин собаки и забрал питомца домой.
Напомним, 6 апреля сообщалось, что в Хабаровске трое мужчин спасли собаку, провалившуюся под лед. Трое мужчина бросились ей на помощь. Соблюдая технику безопасности, им удалось благополучно достать животное.
Также напомним, что 22 марта в Броварах спасли истекающего кровью олененка.