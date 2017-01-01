В Ивано-Франковской области перевернулся микроавтобус, есть погибшие

В результате ДТП погиб один человек и еще четверо пострадали.

В Надворнянском районе Ивано-Франковской области перевернулся пассажирский микроавтобус Mercedes Sprinter, в результате чего погиб один человек и еще четверо пострадали.

Об этом сообщает Галицкий корреспондент.

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“Произошло опрокидывание автобуса Надворная-Ланчин. По предварительным данным, есть погибший, четверо пассажиров получили травмы, трое из них - дети. Полиция устанавливает все обстоятельства - было ли столкновение, какова причина аварии“, - заявила пресс-секретарь областного управления полиции Мирослава Белдик.

На месте работает следственно-оперативная группа gk-press.if.ua

Исходя из фотографий, микроавтобус перевернулся в следствии столкновения с автомобилем Dacia, который находится недалеко перевернутого автобуса. На фото видно, что передняя часть легковушки серьезно пострадала.

“На кадрах видно еще один автомобиль со следами повреждений, но все надо выяснить точно“, - добавила Белдик, отметив, что на месте работает следственно-оперативная группа, которая должна изучить обстоятельства и установить детали ДТП.

Судьба водителя легковушки неизвестна gk-press.if.ua

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Напомним, 18 апреля в Киеве пассажирская маршрутка столкнулась с грузовиком, в результате чего в больницу попали четыре человека. В то же время, в связи с аварией в Кривом Роге, Кабмин поручил профильным ведомствам изучить целесообразность отмены работы светофора а желтом режиме.