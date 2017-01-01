Двое моряков Норда обхитрили пограничников и сбежали в Беларусь

Однако затем украинские пограничники проявили должную бдительность и отказали в выезде еще семерым гражданам - членам команды арестованного судна из Крыма.

19 апреля около 6:00 утра двое граждан Украины, членов экипажа задержанного в Азовском море судна Норд, прибывшего из Крыма, обманным путем выехали из Украины в Беларусь.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

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“В аэропорту Жуляны на рейс, следовавший в Беларусь, зарегистрировалось якобы двое граждан РФ, на паспортный контроль они предъявили документы граждан РФ, выданные в генконсульстве РФ в Харькове. Поскольку украинская сторона не признает документы, выданные оккупационными властями РФ в Крыму, но это не распространяется на документы, выданные официально действующими диппредставительствами РФ на территории Украины и, поскольку транскрипция фамилий граждан в паспортах РФ отличалась от идентификационных данных членов суднокоманды Норд, они были пропущены через границу и вылетели в Беларусь“, - говорится в сообщении.

На момент вылета соответствующих поручений от других правоохранительных органов или решений судов об ограничении в выезде членов суднокоманды в адрес Госпогранслужбы не поступало.

“Учитывая то, что есть основания сомневаться в законности выдачи гражданам Украины - членам суднокоманды Норд - документов, якобы подтверждающих гражданство РФ, в 15:20, во время оформления пассажиров на рейс, следовавший в Минск Госпогранслужба отказала в выезде еще семерым гражданам Украины - членам суднокоманды Норд, которые показали во время контроля аналогичные документы граждан РФ“, - уточнили в ГПСУ.

Сейчас документы изъяты. Пограничники составили протоколы о попытке незаконного пересечения госграницы. Материалы направлены в суд.

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Членам суднокоманды Норд в очередной раз предложено обратиться в органы Миграционной службы для подтверждения гражданства Украины и выезда в дальнейшем к местам постоянного проживания на законных основаниях. По данному факту проинформированы МИД, СБУ и другие правоохранительные органы.

Напомним, рыболовецкое судно НОРД было задержано Госпогранслужбой Украины в Азовском море 25 марта под флагом РФ.

Приморский районный суд Мариуполя постановил оштрафовать большинство членов экипажа рыболовецкого судна Норд из Крыма. Членам экипажа вменяют незаконное пересечение границы.