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В АТО "заглушили" 40 российских и сепаратистских телеканалов

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Система введена в действие по распоряжению Порошенко и по поручению СНБО для комплексного противодействия российской информационной агрессии.
Система будет блокировать аналоговые и цифровые сигналы более 40 российских и сепаратистских телеканалов
Система будет блокировать аналоговые и цифровые сигналы более 40 российских и сепаратистских телеканалов
EPA/UPG

Государственная служба специальной связи и защиты информации (ГСССЗИ) запустила систему противодействия антиукраинскому вещанию в зоне проведения антитеррористической операции. Об этом глава ведомства Леонид Евдоченко заявил во время доклада президенту Украины Петру Порошенко в рамках проведения военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны в режиме видеоконференции из зоны АТО.

“Система введена в действие по распоряжению президента Украины и по поручению Совета национальной безопасности и обороны с целью комплексного противодействия российской информационной агрессии в зоне АТО. Система создана на основе отечественных технических решений, положительно себя проявила во время тестовых проверок“, – заявил он.

По словам Евдоченко, система будет блокировать аналоговые и цифровые сигналы более 40 российских и сепаратистских телеканалов, которые транслируют передатчики в оккупированных районах Луганской и Донецкой областей.

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Порошенко в 15.23 распорядился включить систему. Он отметил, что противодействие потокам российской пропаганды не менее важно, чем получение летального оружия от западных партнеров.

Напомним, в феврале в Украине вступил в силу закон № 2244-VIII о временных разрешениях на вещание в зоне АТО. Теперь Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания может выдавать разрешения на временное вещание на территориях с особым режимом вещания.

 

 

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Теги: Россия, Украина, Украина-Россия, телевидение, пропаганда, донбасс, Порошенко, российское телевидение, АТО, зона АТО
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Комментариев (1)
СтальнаяКрыса    19.04.2018, 18:08
Оценка:  +1
СтальнаяКрыса
Давно пора глушить всё что связанно с россией.
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