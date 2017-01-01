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Глава УПЦ КП встретился с американским послом

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Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата обсудил с послом США перспективы государственно-церковного взаимодействия.
Патриарх Филарет встретился с послом США Мари Йованович
Патриарх Филарет встретился с послом США Мари Йованович
cerkva.info

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет в четверг, 19 апреля, встретился в своей резиденции с послом США в Украине Мари Йованович, сообщает пресс-служба УПЦ КП.

“Стороны обсудили актуальные вопросы социальной сферы, а также перспективы развития межцерковного и государственно-церковного взаимодействия, который будет способствовать утверждению демократических ценностей в Украине“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что Йованович сопровождали другие представители посольства. Вместе с патриархом Филаретом был патриарший наместник митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний и управляющий делами Киевской Патриархии архиепископ Вышгородский Агапит.

Напомним, 19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении к Вселенскому Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить Томос об автокефалии украинской поместной православной церкви.Накануне Порошенко встретился с главами православных церквей Украины и  принял обращение от двух церковных иерархов для передачи Вселенскому патриарху Варфоломею.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: США, фото, УПЦ КП, Филарет Денисенко, Филарет
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