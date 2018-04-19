В Одессе задержали пьяного на машине с "мигалками"

В Одессе 32-летний мужчина уволился из охраны, после чего похитил служебную машину и катался на ней по городу в нетрезвом состоянии. Экс-охранника задержала полиция и составила на него протокол об админправонарушении.

В Одессе правоохранители в четверг, 19 апреля, остановили в Приморском районе автомобиль ЗАЗ частной охранной фирмы, на котором, включив мигалки, ехал пьяный мужчина. Об этом со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Одесской области сообщает портал УСИ.

В частности, правоохранители выяснили, что днем 32-летний мужчина уволился из охраны, похитил служебную машину и катался пьяным.

Сейчас в отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по статье управление автомобилем в состоянии опьянения.

Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный автомойщик устроил ДТП на угнанном автомобиле.

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