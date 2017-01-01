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Во Львове "заминировали" три бизнес-центра

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На электронную почту Центра безопасности города поступило сообщении о минировании бизнес-центров на улицах Героев УПА, Промышленной и Богдана Хмельницкого.
Во Львове поступило сообщение о минировании трех бизнес-центров
Во Львове поступило сообщение о минировании трех бизнес-центров
5 канал

Во Львове в четвертый раз за две недели поступило сообщение о минировании трех бизнес-центров. Об этом в четверг, 19 апреля, сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

По данным ведомства, информация о минировании трех львовских бизнес-центров на улицах Героев УПА, Промышленной и Богдана Хмельницкого поступила около 12:00 на электронную почту Центра безопасности города.

На местах работают эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и другие соответствующие службы. Правоохранители проводят эвакуацию людей, обследуют помещения и прилегающие территории. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

К слову, на прошлой неделе сообщения о минировании трех львовских бизнес-центров в полицию поступали трижды. Во всех случаях информация не подтвердилась. 

Ранее в Киеве "минировали" мэрию.

 

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Теги: Львов, эвакуация, минирование, мина, уголовное производство, заминирование
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Источник: korrespondent.net

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