Во Львове "заминировали" три бизнес-центра
Во Львове в четвертый раз за две недели поступило сообщение о минировании трех бизнес-центров. Об этом в четверг, 19 апреля, сообщает пресс-служба полиции Львовской области.
По данным ведомства, информация о минировании трех львовских бизнес-центров на улицах Героев УПА, Промышленной и Богдана Хмельницкого поступила около 12:00 на электронную почту Центра безопасности города.
На местах работают эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и другие соответствующие службы. Правоохранители проводят эвакуацию людей, обследуют помещения и прилегающие территории. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
К слову, на прошлой неделе сообщения о минировании трех львовских бизнес-центров в полицию поступали трижды. Во всех случаях информация не подтвердилась.
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