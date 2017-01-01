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Парубий подписал постановление о единой церкви

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Постановление о поддержке обращения Порошенко к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томосу об автокефалии Православной Церкви в Украине стало законом.
Спикер Рады Андрей Парубий
Спикер Рады Андрей Парубий
УНН

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал постановление об обращении к Вселенскому Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить Томос об автокефалии украинской поместной православной церкви. Об этом он заявил на вечернем заседании парламента в четверг, 19 апреля.

 

"Хочу вам сообщить, что я подписал постановление. И оно уже является действующим законом Украины. Молимся Богу, чтобы оно дало результат, и чтобы мы дождались давней мечты украинцев о единой украинской православной церкви", - отметил глава ВР.

После этого Парубий закрыл заседание парламента.

"На этом коллеги вечернее заседание Верховной Рады Украины я объявляю закрытым. Приглашаю вас завтра в 10.00 в зал для продолжения нашей работы. Спасибо всем за дискуссию и за решения, которые были приняты сегодня", - сказал спикер.

Напомним, документ Верховная Рада приняла 19 апреля 268 голосами.

Ранее президент Петр Порошенко заявлял, что единая украинская православная церковь не будет государственной.

 

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Теги: церковь, УПЦ МП, УПЦ КП, закон, Верховная Рада, УПЦ, постановление, Андрей Парубий
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