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В Николаеве не могут потушить горящий камыш

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Такие пожары в Николаеве считаются сезонным явлением: с помощью ветра огонь быстро распространяется. Камыш поджигают браконьеры, чтобы легко добывать пришедшую на мелководье на нерест рыбу.
"Весенние пожары" на реках Николаева стали уже традиционными
"Весенние пожары" на реках Николаева стали уже традиционными
Новости N

В Николаеве браконьеры подожгли камыш в районе микрорайона Северный, но до очага пожара спасатели не могут добраться. Огонь вспыхнул на реке Ингул днем в четверг, 19 апреля, сообщает местное издание Новости N.

"За это время выгорело несколько гектаров камыша. Вместе с ним погибла и значительная часть живущего в камышах животного мира. На место приехала пожарная машина ГСЧС, однако они не могут добраться до очага пожара", – сообщают журналисты.

СМИ отмечает, что камыш поджигают браконьеры, чтобы легко добывать пришедшую на мелководье на нерест рыбу, в первую очередь - щуку.

Напомним, на большинстве водоемов Украины с 1 апреля запрещен массовый вылов рыбы из-за нереста. 

 

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Теги: Николаев, река, браконьеры, пожар, браконьерство, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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