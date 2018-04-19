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В Луганской области остановлено водоснабжение

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Обследование части водовода на контролируемой территории показало, что авария произошла на неподконтрольной Украине территории, сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий.
В Луганской области остановили водоснабжение
В Луганской области остановили водоснабжение
orbita.dn.ua

На неподконтрольной Украине территории Луганской области 17 апреля было прекращено водоснабжение и по состоянию на четверг, 19 апреля, его не удалось восстановить. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Отмечается, что водоснабжение было прекращено из-за порыва.

"Водоснабжение населению Луганской обл. Петровским водоводом, которое было прекращено с 17.04 из-за порыва, не восстановлено. Обследование части водовода на контролируемой территории показало, что авария произошла на неподконтрольной территории. Провести обследование неконтролируемой части пока не удается", - отметили в министерстве.

 

 

Напомним, 17 апреля в 15:40 сотрудники Донецкой фильтровальной станции попали под обстрел, пять человек получили ранения. В 15:05 18 апреля работа ДФС была полностью остановлена.

 

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Теги: вода, прорыв трубы, водоснабжение, Луганская область, прорыв, ЛНР, ЛНР новости
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
zveroboy111    19.04.2018, 21:52
Оценка:  0
zveroboy111
Ну и )( с ним.
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