В Луганской области остановлено водоснабжение

Обследование части водовода на контролируемой территории показало, что авария произошла на неподконтрольной Украине территории, сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий.

На неподконтрольной Украине территории Луганской области 17 апреля было прекращено водоснабжение и по состоянию на четверг, 19 апреля, его не удалось восстановить. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Отмечается, что водоснабжение было прекращено из-за порыва.

"Водоснабжение населению Луганской обл. Петровским водоводом, которое было прекращено с 17.04 из-за порыва, не восстановлено. Обследование части водовода на контролируемой территории показало, что авария произошла на неподконтрольной территории. Провести обследование неконтролируемой части пока не удается", - отметили в министерстве.

Водопостачання населенню НКТ Луганської обл. Петровським водоводом припинене з 17.04. через порив не відновлено. Обстеження частини водоводу на контрольованій території показало, що аварія сталася на НКТ. Провести обстеження неконтрольованої частини поки не вдається. — МТОТ (@mtot_gov_ua) 19 апреля 2018 г.

Напомним, 17 апреля в 15:40 сотрудники Донецкой фильтровальной станции попали под обстрел, пять человек получили ранения. В 15:05 18 апреля работа ДФС была полностью остановлена.

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